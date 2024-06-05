印執政黨爆冷議席未過半 莫迪受挫 伙盟友保國會多數 連任總理施政面臨掣肘

未來存隱憂 股匯市應聲挫

今屆印度國會大選由4月19日起持續至6月1日，為期7周分7個階段舉行。最終總投票率66.3%（約6.4億選民投了票），低於2019年上屆選舉的67.34%。

截至本港今晨1時，選委會點票近99%，人民黨為首的右翼全國民主聯盟（NDA）在印度人民院（下議院）543席之中，贏得了295席，超過最低執政門檻272席。然而，人民黨僅得242席，席數少於2019年的303席或2014年的282席。

相比之下，最大反對黨印度國民大會黨領導由逾20個政黨組成的「印度國家發展包容性聯盟」（I.N.D.I.A.）贏得231席。國大黨佔其中99席，較上屆52席增加了九成，甚至是2014年所得議席逾一倍。

上周六的票站民調一面倒指莫迪陣營「大勝」，莫迪當天宣布選舉勝利並指議席逼近400席。昨天結果顯示票站民調失準。

莫迪陣營的最明顯重挫來自北方邦，NDA由2019年贏得62席變成今年僅39席，甚至少於I.N.D.I.A.（40席），就連北方邦阿約提亞選區也爆冷失守——莫迪今年1月親赴當地，為1992年爭議清真寺拆除原址重建的印度教羅摩神廟主持揭幕，原望討好印度教徒選民。

印度許多穆斯林在看到人民黨難以單獨過半後「欣喜若狂」，估計莫迪政府的壓逼伊斯蘭教行動會受掣肘。

國大黨領袖拉胡爾‧甘地（Rahul Gandhi）昨指選舉結果顯示莫迪「政治上和道德上皆失敗」，選民以選票懲罰人民黨。

選民票懲 分析：莫迪不再是莫迪

分析預料，執政聯盟不夠強大，將使莫迪未來5年施政無論是推動經濟改革，抑或促進印度教民族主義議題，皆將面臨阻滯。新德里智庫印度觀察家研究基金會高級研究員薩胡說：「這是一場政治地震。即使莫迪續任總理，他的地位將大幅削弱。他將不再是同一個莫迪。」

路透社周一（3日）援引兩名政府官員報道，指總理莫迪原定在第三個任期，進一步改革印度為全球製造業樞紐，並趁着謀求減低依賴中國的國際趨勢，向那些想分散供應鏈的跨國企業招商。印度雖已吸引到蘋果公司、Alphabet Inc的Google等美國主要科企，惟世界銀行數據顯示，印度佔全球製造業份額不足3%，遠低於中國（24%）。莫迪擬推一連串親商措施，包括簡化聘用及解僱規定、參照提供予半導體公司和電動車生產商的一系列計劃來向印度本土生產提供補貼，以及通過下調生產所需主要物品的進口稅，從而減輕國內製造業的成本。

不過印度存在工業土地供應、勞動法和關稅制度效率差三大障礙。瑞士百達財富管理亞洲宏觀經濟研究主管陳東向彭博社表示，莫迪小勝將使人關注新政府在徵用土地和勞工法改革方面的政治困難。

（路透社/彭博社/法新社/半島電視台）