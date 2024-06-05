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巴黎奧運臨近 團體轟「社會清洗」逐無家者

【明報專訊】巴黎奧運下月26日開幕，有關注團體指出，隨着奧運臨近，將無家者等移離巴黎和首都圈的「社會清洗」行動正在加劇。

代表90個組織的團體「獎牌背後」周一發表報告，指出當局為配合奧運快將舉行而「洗太平地」，已有成千上萬無家者被移離巴黎及周邊地區。被轉移的包括尋求庇護者，以及處於不穩定和脆弱境地的家庭和兒童。警方還打擊性工作者和吸毒者，將他們從通常可以獲得重要醫療保健和支持的網絡中移離。該團體表示，自去年4月以來，驅逐行動和拆除帳篷營地的情況有所加劇，過去13個月內有12,545人被轉移。報告總結道：「巴黎大區已見不到一些當權者認為不受歡迎的人。」

人道組織「世界醫生組織」（Médecins du Monde）衛生監測統籌員阿勞齊（Paul Alauzy）指出，當局對巴黎最不穩定的一群「社會清洗」，以使巴黎在舉辦奧運時「展現最漂亮一面」。他說，人們由大巴送往去年設立的臨時區域中心，作為解決問題的臨時措施。阿勞齊說：「他們把悲慘的生活藏在地氈下。」

「獎牌背後」表示，法國最少需要2萬個住房，其中包括巴黎大區的7000個，以為無家可歸者提供長期解決方案。巴黎市政廳提出了提供1000個緊急住所的計劃，但尚未得到巴黎大區區長批准。

（衛報）

相關字詞﹕社會清洗 無家者 2024巴黎奧運

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