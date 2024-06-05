烏稱首用美武器襲俄境 海馬斯炸S-300導彈系統

烏克蘭的軍事博客周日晚報稱，基輔上周六使用了美國武器系統摧毀俄邊境別爾哥羅德州一個基地，包括一個伊斯坎德爾導彈發射器。地方當局稱謝別基諾鎮一個市場受襲。別爾哥羅德州長格拉德科夫稱事件造成6傷。俄軍事博客Two Majors稱，襲擊使用了海馬斯火箭，稱油站和電纜受襲。

烏克蘭《基輔郵報》周一報道，從周日凌晨開始，烏克蘭的打擊重點似乎是俄羅斯的重型火炮系統、軍隊集中地和最少一座橋。

美國有線新聞網絡（CNN）報道，烏軍周一聲稱，他們周日使用西方供應的武器擊中別爾哥羅德州一套S-300防空導彈系統。烏克蘭政府部長韋列修克在facebook上發帖，附上一張聲稱是該導彈系統受襲起火的照片。《基輔郵報》報道，該系統遭海馬斯系統發射的美製M42導彈擊中。

俄羅斯官員證實發生了襲擊事件。主要俄媒確定襲擊使用M270火箭發射器和海馬斯火箭發射器所發射的M42導彈。《基輔郵報》報道指該M270和海馬斯系統及其彈藥均是美製。

俄軍攻哈爾科夫州減緩

烏克蘭抱怨俄羅斯用其境內的軍事資產肆意襲擊烏克蘭，包括對別爾哥羅德以南的烏克蘭東北部哈爾科夫州持續攻擊後，拜登政府上周五改變了長期以來不允許烏克蘭使用武器打擊俄境內目標的政策，但僅限於靠近哈爾科夫州的俄羅斯邊境地區。

烏軍稱，周一俄羅斯在哈爾科夫州周圍的地面進攻減緩。英國智庫皇家聯合軍事研究所軍事科學主任薩維爾認為，讓烏克蘭使用美國武器自由打擊別爾哥羅德的俄羅斯目標雖有價值，但要扭轉戰爭局面需要更多支持。

（CNN/iNews/基輔郵報）

（俄軍侵烏）