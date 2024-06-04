破政治玻璃天花板 女科學家膺墨總統

治安、能源、與美關係成考驗

根據墨西哥國家選舉研究所估計，這次大選投票率約六成，初步結果顯示科學家出身、前墨西哥城市長欣鮑姆得票58%至60%，較另外兩名候選人加爾韋斯和阿爾瓦雷斯分別多逾30個及逾50個百分點。加爾韋斯已承認落敗。欣鮑姆的支持者昨天聚集在墨西哥城的主要廣場慶祝她當選。

欣鮑姆1962年6月24日出生於墨西哥城，在墨西哥國立自治大學先後取得物理學學士、能源工程碩士和博士學位。

現總統洛佩斯祝賀欣鮑姆當選，並稱她除了成為首名墨國女總統，亦是墨國歷來贏得最多選票的總統。周日大選除了選出總統外，亦包括國會全部參眾兩院議席，及約2萬個聯邦和地方職位。執政國家復興運動黨另一主要勝果，為該黨候選人布魯加達（Clara Brugada）贏得作為該國其中一個最重要政治職位的墨西哥城市長一職。

在每天有約10名女性或女童被謀殺的墨西哥，不少女選民對於有女性候選人打破「政治玻璃天花板」而歡呼。墨西哥城55歲清潔工埃爾南德斯期望女總統將為墨國帶來變革，並為女性做更多事。30歲的佩雷斯稱在她而言，兩名主要候選人（欣鮑姆和加爾韋斯）都不是完全的女權主義者，但選出一名女總統都是一件歷史大事。

墨西哥面對嚴重犯罪及貪腐問題，毒販都尋求讓屬意的候選人勝選，從而保證其不法行為不受影響。欣鮑姆在競選時承諾會延續洛佩斯的政策，從根源打擊罪行。此外，新任總統亦將要處理與美國關係，特別是跨境毒品走私和非法移民等棘手問題。

（法新社/CNN）