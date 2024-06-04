傳統媒體數碼化 扭虧為盈有先例

皮尤研究中心去年11月發表的美國報業分析報告指出，美國每日的報章紙版發行量和數碼發行量2022年總達2090萬份，工作天和星期日分別較2021年下跌了8%和10%。去年11月美國西北大學梅迪爾新聞、媒體與整合行銷傳播學院另一份報告，指2005年美國有8,891份地方報章，到2024年底可能剩其三分之二，而不少日報可能改為周報求存。

紙媒萎縮 拓網上訂閱成出路

英國《衛報》前總編拉斯布里杰（Alan Rusbridger）4月受訪表示，大部分大報年銷量慘跌7%至10%，最終可能不再有印刷報紙。「直覺告訴我，未來將是數碼化的，所以我們必須更好地理解並為此做好準備」。

英國《獨立報》自2016年3月全線改為數碼新聞媒體，其後每年有盈餘，現是英國其一最賺錢的報章。該報去年6月表示，迄2022年9月30日的營業額按年增長12%至4630萬英鎊（約4.6億港元），訂戶超過500萬，其非廣告收入（包括內容授權、聯合傳播、電子商務）佔總收入57%，廣告收入首次不足50%。

《紐約時報》是另一成功例子，該公司2023年收入達24.3億美元（約190億港元），較前一年的23.1億美元（約180億港元）增長逾億。按上月公布，《紐時》現共有約1050萬訂戶（包括紙本和數碼），較去年同期增約8％；其中約64萬為紙本訂戶，較去年同期減約10％。

（pressgazette/Axios/NPR/紐約時報）