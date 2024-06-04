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《華郵》換總編 強化網版助解困 增「服務式與社交媒體新聞」部 吸非傳統受眾

【明報專訊】美國老牌報章《華盛頓郵報》周日（2日）晚上宣布，上任3年的總編輯布茲比（Sally Buzbee）即時離職，同時公布重組編輯部架構，將於今年第3季在傳統核心新聞和評論兩個獨立部門之外，增設獨立運作、採用人工智能（AI）技術的「服務式與社交媒體新聞」部門，以吸納不滿足於傳統新聞又願意付費的受眾。傳統媒體近年面對數碼化衝擊及整體傳媒生態改變的挑戰，《華郵》去年虧損7700萬美元（約6億港元），網上讀者人數過去4年下跌逾50%。《華郵》這次人事變動被視為開源解困之舉。

去年虧損6億 網上讀者4年跌逾半

今年1月履新的華盛頓郵報集團行政總裁劉易斯（William Lewis）周日宣布總編輯布茲比離職的消息，並宣布由《華爾街日報》前總編輯默里（Matt Murray）即時暫代其職，直至今年美國總統大選結束。之後，默里會調往主管新設的「服務式與社交媒體新聞」（service and social media journalism）部門，至於現有的核心新聞（core journalism，包括政治、偵查報道、商貿、科技、體育和專題）總編輯之位將由英國每日電訊報媒體集團副總編溫尼特（Robert Winnett）擔任。另一主要部門評論部（opinion）由希普利（David Shipley）主管。3個新聞部主管皆直轄於劉易斯。

新部門側重短片說故事 善用AI

《華郵》周日的聲明和劉易斯發給員工的電郵指出，增設「服務式及社交媒體新聞」新部組，是要針對「想要和樂意付費獲取不同於傳統方式新聞」的受眾。劉易斯說，有數以百萬計美國人雖然覺得傳統新聞不適合他們，但仍想以他們希望的風格，獲取所在地可靠、準確和令人興奮的資訊。

服務式及社交媒體新聞部11月6日起由默里負責，將側重用短片講故事，善用AI，以及提供靈活的收費方式。

劉易斯上月底會見員工時坦言正設法拯救《華郵》，他說：「我們陷入困境，而且已經有一段時間了。」他透露，新的收入來源包括針對「尚未開發的受眾」，並向讀者提供彈性和「無障礙支付」訂購新聞方式，《華郵》網站可能很快會容許讀者用Apple Pay等方式購買閱讀單一新聞。

「無障礙」付費訂閱 可購單一新聞

劉易斯的聲明沒解釋布茲比離任理由，他稱讚她是「出色領袖和才華橫溢的傳媒行政人員」。現年58歲的布茲比原為美聯社總編輯，2021年5月起轉職《華郵》，成為該報創辦近150年來首名女性主編。她任內擴充了有關健康、氣候等更切合讀者需求的新聞，帶領該報贏得普立茲在內多個新聞獎項。劉易斯去年11月獲委為《華郵》集團總裁時，曾承諾「百分百」會繼續留用布茲比。

《華郵》近年面對虧損和讀者數目下跌問題，由4年前每月擁有1.39億網上讀者，到去年底不足6000萬。《華郵》去年藉着「肥雞餐」計劃，已讓240人自願離職以省成本。劉易斯強調有必要擺脫「人人皆宜式」做法，早前推出了旨在為更廣大讀者、客戶製作新聞的「Build It」計劃。他半個月前在公司大會上表示計劃推出新訂閱服務以擴收入，使明年總訂戶可由目前約250萬增至300萬。

（華盛頓郵報/CNN）

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