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澤連斯基指控華助俄阻參與烏和會 華防長重申撐和平 不「遞刀拱火」

【明報專訊】烏克蘭總統澤連斯基昨天（2日）在新加坡出席「香格里拉對話」（簡稱香會）期間，罕有以強硬措辭質疑中國。澤連斯基公開形容中方如同俄羅斯總統普京的工具，被俄方利用來破壞本月中旬的烏克蘭和平峰會——中方早前已表態拒絕出席，但澤連斯基昨指中方還努力阻止其他國家參加。

烏克蘭和平峰會定於本月15、16日在瑞士盧塞恩舉行。烏方今年1月曾邀請中國國家主席習近平與會，至上周五（5月31日）外交部發言人毛寧表明中方難以出席，「中方始終堅持，國際和會應當具備俄烏雙方認可、各方平等參與、對所有和平方案進行公平討論這三個重要的要素，否則難以為恢復和平發揮實質作用」。

澤連斯基昨天上午在香會發表演說，下午舉行記者會。他在演講時表示，已有106個國家及組織答應出席和平峰會，但部分國家領袖尚未表達支持，令人失望，又指摘俄羅斯正試圖破壞和平努力。法新社報道，澤連斯基之後在場邊告訴記者：「很不幸，中國現今正努力阻止各國出席和平峰會。」

澤連斯基在記者會承認此行無法見到中方代表團，也很失望北京不會參加和平峰會。他進而質疑中國是「普京手中的工具」，並指摘莫斯科利用中方影響力和外交官員來「盡一切可能破壞和平峰會」。

被問到如何看待中國被認為支持俄羅斯對烏戰爭，他表示若中國支持俄羅斯，戰爭將持續更長時間，這對整個世界和中國而言皆不利，延長戰爭不應是好事。

澤連斯基過去兩天在香會場邊會見多國領袖與議員，尋求安全援助與對和平峰會的支持。澤連斯基跟美國防長奧斯汀會面後，在社交平台X表示，雙方討論「我們國家的防禦需求、加強烏克蘭防空系統、F-16聯盟以及雙邊安全協議的起草」。

中國防長董軍昨在香會演講中談及烏戰時說， 中國一向謹慎，不支持俄羅斯，也不支持烏克蘭。他說：「在烏克蘭危機上，中方始終以負責任的態度，致力於勸和促談，不向衝突任何一方提供武器，嚴格管控軍民兩用物資物項的出口……我們絕不幹遞刀拱火的事，堅定地站在和平一邊，站在對話一邊。」

（法新社/路透社/中央社/聯合早報）

相關字詞﹕中烏關係 中俄關係 俄軍侵烏 澤連斯基 香格里拉對話

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