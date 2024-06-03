分析：停火非以哈優先選項

各謀保領導地位

報道指辛瓦（Yahya Sinwar）向阿拉伯國家斡旋方傳達的信息顯示，他相信「時間站在哈馬斯一邊」，戰爭可令以色列泥足深陷，加沙的平民傷亡正令以色列被國際社會所排斥。一名阿拉伯國家斡旋官員指出，對比流亡外地的哈馬斯官員致力終結加沙民眾受難，以及尋求跟其他巴勒斯坦政治派系和解，辛瓦認為以此為目標「為時過早」。該斡旋官員認為辛瓦「絕對比哈馬斯內很多其他人尋求更大利益」，辛瓦的通訊紀錄顯示，他只會在能確保哈馬斯能作為加沙軍事和政治力量續存，並領導巴勒斯坦民族事業，方會支持終戰協議。

另一方面，以色列前外交官平卡斯（Alon Pinkas）認為，內塔尼亞胡堅持面對哈馬斯取得「全面勝利」的高要求，確保了戰事將會持續。平卡斯指出，終結戰爭的難題將為內塔尼亞胡政治前途造成震撼影響，因內塔尼亞胡目前脆弱的執政聯盟依靠極右勢力支持，正面臨巨大壓力，他有理由認為拖長戰事對自己有利。

內塔尼亞胡民望回升

雖然以色列若在這刻提前大選，內塔尼亞胡難就維持執政權籌組新政治聯盟，但以色列公共廣播公司上周三公布民調顯示，內塔尼亞胡的支持度已較去年10月戰爭爆發之初回升，有36%受訪者支持由他任總理，自去年5月18日首次超越現戰時內閣部長甘茨（30%）。

（華爾街日報/以色列時報）

（以色列-哈馬斯戰爭）