極右領袖威脅倒閣 堅拒最新加沙終戰方案 美逼以總理選停火或保位 難破僵局

極右領袖斥方案棄滅哈馬斯

斡旋談判的美國、卡塔爾和埃及上周六發表共同聲明，呼籲以哈雙方接受拜登公布的加沙終戰方案，哈馬斯稱將「積極考慮」，惟立場極右的以色列財長斯莫特里奇（Bezalel Smotrich）同日在安息日結束後發聲明，表示已跟內塔尼亞胡談話，表明對方如接受拜登公布的新方案，他將退出政府。斯莫特里奇批評該方案沒有列明摧毁哈馬斯和救回所有以色列人質，他所屬的「宗教猶太復國主義黨」不會同意方案，因這會「潛在默許於消滅哈馬斯前終戰、全面釋放巴人恐怖分子」等。該黨要求繼續戰鬥至消滅哈馬斯，以及人質獲釋。

來自另一極右政黨「猶太力量」的國家安全部長本格維爾（Itamar Ben Gvir）則稱，如內塔尼亞胡落實拜登公布的內容，即意味在「放棄消滅哈馬斯」的情况下終結戰事，將造就「恐怖主義勝利」並對以色列構成安全風險，警告猶太力量黨將「解散現政府」。

宗教猶太復國主義黨和猶太力量黨在以色列國會共佔14席，兩黨如退出政府，在全部120席中僅佔64席的執政聯盟將會崩塌。佔24席的最大反對黨「擁有未來」領袖拉皮德表示，將為內塔尼亞胡推動人質獲釋提供「安全網」，但不會支持政府其他政策。領導中間派「民族團結黨」的戰時內閣成員甘茨呼籲盡快召開戰時內閣會議，「塑造步驟推進」拜登公布的方案，分析指這暗示戰時內閣實際上已批准方案。

罕有安息日連發聲明 留有餘地

惟內塔尼亞胡是否全盤和真心接受拜登的停火方案，尚有疑問。《紐約時報》指出，內塔尼亞胡辦公室罕有在安息日（周六）連出兩份聲明回應拜登方案——這些聲明既沒強烈支持拜登的提案，也沒否認該提案是由以方提交給調解員。相反，內塔尼亞胡對提案的支持是有條件和可作不同解讀，似乎是為了保留選擇餘地。

內塔尼亞胡高級顧問法勒克（Ophir Falk）向《星期日泰晤士報》形容，雖然以方接受的「並非好協議」，但政府真心期望所有人質能獲釋。《觀察家報》分析認為，所謂以方提出的方案由拜登在以色列晚上時間公布，而內塔尼亞胡其後迅速聲明，強調任何沒法達成消滅哈馬斯目的的提案均「不切實際」（non-starter），明顯是跟方案撇清關係，並令拜登難堪。

《紐時》：內塔尼亞胡成極右人質

《紐時》認為，內塔尼亞胡雖然務實，但如今實際上被其執政聯盟的極右成員扣為「人質」，這些極右確保內塔尼亞胡的政治生存，反對向哈馬斯做出任何讓步。

（以色列時報/衛報）

（以色列-哈馬斯戰爭）