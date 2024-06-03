極右領袖威脅倒閣 堅拒最新加沙終戰方案 美逼以總理選停火或保位 難破僵局

【明報專訊】美國總統拜登上周五（5月31日）公布他稱是以色列最新提出的以哈終戰3階段方案，惟以色列極右兩大巨頭翌日威脅，如總理內塔尼亞胡落實該方案，他們將帶領所屬政黨退出政府，二人強調無法接受方案未列明如何消滅哈馬斯。內塔尼亞胡當天表示方案由獲授權的談判團隊提出，他亦堅持要達成包括「消滅」哈馬斯等所有目標才停戰，這表態似為與拜登方案的內容撇清關係，並為自己留有後路。有分析認為，拜登這次拋出停火方案變相逼迫內塔尼亞胡在接受停火和其政府生存這兩者之間做出選擇，惟局勢發展顯示在以色列政治僵局下，這套加沙終戰方案恐將淪為空談。
極右領袖斥方案棄滅哈馬斯
斡旋談判的美國、卡塔爾和埃及上周六發表共同聲明，呼籲以哈雙方接受拜登公布的加沙終戰方案，哈馬斯稱將「積極考慮」，惟立場極右的以色列財長斯莫特里奇（Bezalel Smotrich）同日在安息日結束後發聲明，表示已跟內塔尼亞胡談話，表明對方如接受拜登公布的新方案，他將退出政府。斯莫特里奇批評該方案沒有列明摧毁哈馬斯和救回所有以色列人質，他所屬的「宗教猶太復國主義黨」不會同意方案，因這會「潛在默許於消滅哈馬斯前終戰、全面釋放巴人恐怖分子」等。該黨要求繼續戰鬥至消滅哈馬斯，以及人質獲釋。
來自另一極右政黨「猶太力量」的國家安全部長本格維爾（Itamar Ben Gvir）則稱，如內塔尼亞胡落實拜登公布的內容，即意味在「放棄消滅哈馬斯」的情况下終結戰事，將造就「恐怖主義勝利」並對以色列構成安全風險，警告猶太力量黨將「解散現政府」。
宗教猶太復國主義黨和猶太力量黨在以色列國會共佔14席，兩黨如退出政府，在全部120席中僅佔64席的執政聯盟將會崩塌。佔24席的最大反對黨「擁有未來」領袖拉皮德表示，將為內塔尼亞胡推動人質獲釋提供「安全網」，但不會支持政府其他政策。領導中間派「民族團結黨」的戰時內閣成員甘茨呼籲盡快召開戰時內閣會議，「塑造步驟推進」拜登公布的方案，分析指這暗示戰時內閣實際上已批准方案。
罕有安息日連發聲明 留有餘地
惟內塔尼亞胡是否全盤和真心接受拜登的停火方案，尚有疑問。《紐約時報》指出，內塔尼亞胡辦公室罕有在安息日（周六）連出兩份聲明回應拜登方案——這些聲明既沒強烈支持拜登的提案，也沒否認該提案是由以方提交給調解員。相反，內塔尼亞胡對提案的支持是有條件和可作不同解讀，似乎是為了保留選擇餘地。
內塔尼亞胡高級顧問法勒克（Ophir Falk）向《星期日泰晤士報》形容，雖然以方接受的「並非好協議」，但政府真心期望所有人質能獲釋。《觀察家報》分析認為，所謂以方提出的方案由拜登在以色列晚上時間公布，而內塔尼亞胡其後迅速聲明，強調任何沒法達成消滅哈馬斯目的的提案均「不切實際」（non-starter），明顯是跟方案撇清關係，並令拜登難堪。
《紐時》：內塔尼亞胡成極右人質
《紐時》認為，內塔尼亞胡雖然務實，但如今實際上被其執政聯盟的極右成員扣為「人質」，這些極右確保內塔尼亞胡的政治生存，反對向哈馬斯做出任何讓步。