談美經貿科技遏華 「將競爭過度泛安全化」

「小院高牆」（Small Yard, High Fence）即指美國政府對視為攸關國家安全的尖端科技領域設置貿易保護手段，例如針對高階半導體及相關生產科技對中國祭出不同禁令或貿易限制。「產能過剩」指控則是歐美主張中方大力扶植新能源汽車等產業，惟內需不足導致行業過度投資，商品價格被人為壓低——特朗普此前威脅如回朝將再打關稅戰，拜登上月「搶招」宣布對電動車、鋰電池和太陽能電路板等中國產品大幅提升關稅。中方指摘美方打壓「不是公平競爭，而是遏制圍堵」，批評產能過剩是虛假敘事，促美方停止炒作。

賈慶國分析，每個國家都會對一些高科技限制出口，那是為了保護自己的利益，但美國針對中國做了這麼多「超出一般國家（程度）」的行為，已不算得上是「小院高牆」了——被問到可否稱之為「大院高牆」，賈慶國答道：「對！所以我覺得從這意義上來講，它這種針對中國比較敵對的做法，中國是要反對的。」

倡華發揮自身優勢 經濟與美相互威懾

賈慶國認為，美國對華高科技的打壓和遏制，很大程度上是把相關競爭過度「泛安全化」。他指這不止會傷害中國，也會對美國自身造成很大傷害（例如降低自身國際貿易競爭力），而中方如要解決這種所謂「卡脖子」的問題，則須在有可能取得突破的範疇加快研究，惟鑑於不可能同時解決所有方面的「卡脖子」挑戰，故中方除了應「補短板」（按：改善弱項），更重要的是「強長板」，即在自己的優勢領域做到極致，令競爭者無法替代。他形容這變相是「在對手卡自己脖子的同時，己方也能卡對方的脖子」，形成經濟上的相互威懾，從而達至「誰也不能掐誰的脖子」的效果。