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北大學者賈慶國以對台立場為例：「對中方核心利益 美理解大異於華」

【明報專訊】距離美國大選還有約5個月，本報將刊登一系列有關中美關係的前瞻專題，這天會先有北京大學國際關係學院前院長賈慶國（圖）的訪問。賈慶國5月下旬來港，為香港大學當代中國與世界研究中心（CCCW）舉辦的嘉賓座談會擔任評議人，其後接受本報記者有關中美關係的訪問。賈慶國表示，中美在很多問題上有共同的利益和訴求，但在北京主張美方應該尊重的中方核心利益上，美方的理解「非常不一樣」，這點在台灣問題上尤其突顯，例如中方強調「一中原則」，美方則說「一中政策」，同時加入其他「私貨」，令中方「很難接受」。

明報記者 洪明超

【美國大選與中美關係前瞻．系列之一】

賈慶國現任北大外交學與外事管理系教授，並在港大CCCW兼任傑出非常駐研究員，他這次來港目的之一是擔任華盛頓智庫布魯金斯學會專家歐漢龍（Michael O'Hanlon）的座談會評議人。

去年11月，中國國家主席習近平與美國總統拜登在三藩市（又稱舊金山）市郊斐洛里莊園會晤，習當時提出在這次舊金山會晤，中美應該有新的願景，共同努力澆築中美關係的五根支柱。北京此後在中美外交論述上一再提到「舊金山願景」，問題是美國對此有否一致的認識和理解？

美對「一中政策」加「私貨」 華難接受

賈慶國向本報表示，中美在開展高層對話、保持兩軍交流關係等問題上的確有共識，兩國在大量議題上也有着共同利益及訴求。與此同時，中方一直重點強調美方應該尊重其核心利益，但賈慶國坦言，美方對中方核心利益跟北京有着「非常不一樣的理解」，他舉例說：「特別在台灣問題上，中方強調『一個中國原則』（英文用One China Principle），而美方用詞則為『一個中國政策』（One China Policy），又在『一個中國政策』上添加所謂《台灣關係法》和對台『六項保證』等附加內容，這使中方難以接受。」

儘管未在上述構成舊金山願景的「五根支柱」上點名提及台灣，但從中方新聞稿可見，習近平向拜登表明「台灣問題始終是中美關係中最重要、最敏感的問題……美方應該將不支持『台獨』的表態體現在具體行動上，停止武裝台灣，支持中國和平統一」。

美對台3指引 華僅認可《聯合公報》

拜登政府則一再強調，美國維持對「一中政策」的承諾，其指引包括《台灣關係法》、《中美三個聯合公報》和對台「六項保證」，意即美方反對任何一方單方面改變現狀，既不支持台灣獨立，又期望兩岸分歧透過和平方式解決。值得留意的是，《台灣關係法》和「六項保證」都是美方對台灣當局的單方面立法和保證，中方唯一認可的是《三個聯合公報》，但當中有關美方「acknowledge」中方立場——「即只有一個中國，台灣是中國的一部分」的內容，中美也在acknowledge一詞如何翻譯和理解各有立場。

在以「選舉年的美國政策」為主題的港大座談會上，歐漢龍和賈慶國都有提到特朗普可能回朝的情况。歐漢龍直言特朗普難以預測，即使有些動作「有路捉」，特朗普仍可能突然「加碼」，但他希望特朗普明白到玩「一中政策」牌不會有好處。

特朗普倘回朝 料對華更強硬

賈慶國同意歐漢龍的看法，但坦言自己的判斷更悲觀。賈慶國回溯特朗普首個任期之初，在中國本來有許多人期望新任美國總統會是務實的商人，結果卻是「非常不同類型的商人」，從其對華政策演變看，似乎是愈來愈強硬、愈來愈意識形態化和愈來愈在台灣問題上挑釁——在其任期末段，特朗普甚至考慮派國務卿蓬佩奧訪台，此舉足可引發重大外交危機。整體而言，賈慶國認為特朗普回主白宮的話，其對華政策很可能會變得更強硬和更非理性，令中美關係很可能進入新的惡化時期。

相關字詞﹕舊金山願景 對台政策 拜登 特朗普 2024美國總統大選 一中政策 一中原則 一個中國 中美角力 中美關係

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