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拜登提加沙終戰三部曲 方案來自以色列 哈馬斯：積極考慮

【明報專訊】美國總統拜登上周五（5月31日）公布以色列就結束加沙戰事而提出的全新三階段方案，敦促以色列全體領導層支持和哈馬斯接受。方案被指跟哈馬斯數周前提出的建議只有微小差異，主要內容包括以軍分批撤出加沙，雙方分批釋放以方人質與巴人囚犯，從而促成6周全面停火變成以方口中的「永久停止敵對行動」，為最終展開加沙重建鋪路。哈馬斯回應稱會「積極考慮」，惟以色列總理內塔尼亞胡堅稱，戰爭會持續至「消滅」哈馬斯管治和開戰能力。

停火6周起步 換囚鋪路重建加沙

拜登表示，經過其團隊的密集外交工作，以及他多次跟以色列、卡塔爾、埃及和其他中東國家對話後，以色列提出一項全面的新方案，是持久停火及釋放所有人質的路線圖。方案分三階段推行，首階段包括6星期全面停火，以軍撤出加沙的人口密集地區，容許巴人平民重回家園，哈馬斯則交還婦弱人質換取以方釋囚，其間商討下階段安排。

第二階段包括剩餘人質全部獲釋，以軍撤出加沙，拜登指只要哈馬斯守諾，臨時停火就會變成以方所指的「永久停止敵對行動」。第三階段則是在阿拉伯國家和國際社會合作下，開始大型重建加沙計劃。

拜登表明這是美方一直尋求的方案，指以軍過去8個月已摧毁哈馬斯武裝力量，不再有能力執行類似10‧7突襲的行動，完成以方的首要且正當的戰爭目標。他明言以色列有部分希望佔領加沙的人不會同意方案，有些更是執政聯盟成員，為此他敦促以色列領導層一致支持方案，而非錯過時機。他指哈馬斯如未履行協議承諾，以方可重啟軍事行動，惟埃及和卡塔爾保證會致力確保哈馬斯不會這樣做，美方則會協助確保以色列履行責任。

有華府官員承認，以色列新方案跟哈馬斯數周前應允埃及單方面修訂版本的方案「幾乎一樣」，但仍有微小差距。

以總理：戰至毁哈馬斯治理開戰能力

拜登強調這是哈馬斯證明是否真心想要停火的機會。上周四經卡塔爾收到方案的哈馬斯，同日發聲明稱會「積極考慮」方案內容，強調已準備好積極和有建設性地對待任何以永久停火、以軍完全撤出、重建加沙、流徙巴人返回居住地，及完成一系列嚴肅換囚協議為基礎的建議，前提是以方作出明確承諾。惟內塔尼亞胡透過總理辦公室表示，授權談判團隊提出促成人質獲釋的方案，但堅持戰爭不會停止，直至完成所有目標，包括「消滅」哈馬斯的治理及發動戰爭的能力。

（白宮網站）

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