特朗普遭定罪後 一天內籌逾4億元

稱太多人捐款惹網絡遲緩

特朗普競選團隊上周五晚稱，特朗普在被定罪24小時內籌得5280萬美元，當中逾三分之一源自新的捐款人，更曾因小額捐款人太多導致網絡遲緩。美國《紐約時報》報道，直至5月初，拜登陣營籌得8400萬美元，特朗普陣營僅4900萬美元。

民調：拜登支持度41% 稍勝2%

在上周五判決發表後進行的路透社/Ipsos民調結果顯示，約41%受訪選民表示會投票給拜登，特朗普只有39%。54%選民表示如特朗普被定罪，將不會投票給他，數字較4月時下跌6個百分點。值得留意的是，下跌人數幾乎全部來自共和黨。4月時，24%共和黨受訪選民稱如特朗普被定罪就不會投票給他，到他被定罪後，只有14%共和黨人說不會投票給他。中立選民方面，18%受訪者稱特朗普被定罪令其較傾向投票給他，25%則相反。

特朗普因2016年為掩飾支付掩口費予藝名Stormy Daniels的色情片女星克利福德（Stephanie Clifford）而被控偽造商業紀錄，上周四被判34項罪名全部成立，等候7月11日、即共和黨全國代表大會召開前4天判刑，之後特朗普有30天時間決定是否上訴。偽造商業紀錄最高可判監4年，其餘指控可被判罰款或緩刑。曾任紐約市檢控官的羅伊夫表示，鑑於特朗普曾公開威脅陪審團和證人，可能促使法官加重刑罰。

（法新社/路透社/紐約時報）