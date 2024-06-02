澤連斯基現身香會 盼見華代表團

今次是澤連斯基自2022年2月俄軍侵烏以來第2次出訪亞洲，澤連斯基在社交平台X稱，此行旨在爭取亞太國家支持6月15至16日在瑞士舉行的和平峰會。他又表示計劃會見新加坡總統尚達曼、總理黃循財、東帝汶總統拉莫斯-霍爾塔、美國防長奧斯汀以及新加坡投資者等。

會議主辦方、英國智庫國際戰略研究所（IISS）稱，澤連斯基今日會出席題為「重新構想全球和平與地區穩定解決方案」的討論會議並發表演說。

中方拒答是否晤烏總統

新加坡《海峽時報》指烏克蘭代表團希望與董軍率領的中方代表團會面，報道引述消息人士形容澤連斯基經常跟歐美人員會面，故盼藉此機會接觸亞洲社群。中國國防部發言人吳謙被問及董軍會否同意跟澤連斯基會面時，他表示不回答假設性問題。

烏克蘭正爭取國際社會重新加強支援抗俄，最新例子是美國近日放寬對烏軍使用美援武器攻擊俄羅斯境內目標的禁令，但仍只限於威脅到烏國東北部哈爾科夫州的範圍。美國政治網媒Politico上周五指，美烏官員和議員成功以哈爾科夫州有陷落之虞為由，說服總統拜登放寬限制。

另外，BBC昨刊登愛沙尼亞總理卡拉斯專訪，卡拉斯表明沒有烏克蘭戰敗的B計劃，以免妨礙聚焦協助烏軍抗俄的A計劃。

（海峽時報/Politico/BBC）