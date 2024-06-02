墨西哥今大選 現任總統「愛徒」大熱 欣鮑姆勢成首女總統 惟惹「傀儡」質疑

今屆大選除了總統一職，也會改選國會眾議院全部500席及參議院全部128席，還有2.07萬個聯邦和地方職位。墨西哥憲法規定總統只任一屆，故2018年上任的洛佩斯（Andres Manuel Lopez Obrador）即使任內支持度從未低過60%，其所屬的國家復興運動黨也要推舉他人出選。多個最新選前民調均顯示，欣鮑姆的支持度高達54%，大幅拋離主要競爭對手、3大反對黨推舉的候選人加爾韋斯約20個百分點，公民運動黨（MC）候選人阿爾瓦雷斯則只有11%。

被指屢護現任總統爭議政策

持有能源工程博士學位的欣鮑姆2000年加入政壇，獲時任墨西哥城市長洛佩斯延攬出任該市環境局長至2006年，2015年獲選為墨西哥城特拉爾潘區區長，2018至2023年出任墨西哥城市長。欣鮑姆2007年曾加入聯合國轄下的政府間氣候變化專門委員會（IPCC），有份為其撰寫「緩和氣候變化」評估報告，同年IPCC榮獲諾貝爾和平獎。

欣鮑姆雖被政府同僚稱她處事嚴格要求高，曾當眾斥罵下屬，其主要對手加爾韋斯更曾形容她為「冰娘子」，但對着上司洛佩斯卻被指事事奉迎：身為氣候及能源專家的欣鮑姆，被批評支持洛佩斯重金打救負債累累的墨西哥國家石油公司（PEMEX），未有為能源市場引入私人投資及積極發展潔淨能源。有專家質疑欣鮑姆屢為洛佩斯爭議政策辯護，只是後者政策的「忠實執行者」，以興建跨越墨西哥城的新架空公路為例，欣鮑姆辯稱該公路有助疏導交通，從而減少污染，惟有研究指該公路無助減排。

舉例疫時推口罩 自辯非跟班

有評論家諷刺欣鮑姆當選總統後「洛佩斯會每天打電話就政事指點她」，她今年初為此向傳媒抱怨。欣鮑姆前年曾自辯，稱「與別人所想一致並不代表跟從他們，而只不過是同意對方」。她以新冠疫情期間洛佩斯甚少公開戴口罩，自己卻在墨西哥城積極推動戴口罩為例，嘗試自證並非事事追隨對方。《紐約時報》上周五報道，欣鮑姆掌政墨西哥城期間引入技術官僚協助管治，而非任用政黨忠誠派。相比起洛佩斯對販毒集團等殺人暴力採取相對懷柔政策，欣鮑姆則加強警力打擊罪案。《華爾街日報》指墨西哥城去年謀殺率甚至低於美國洛杉磯，在墨西哥算是絕無僅有的例子。

暴力集團肆虐 37候選人被殺

另一方面，暴力集團繼續肆虐，並影響大選，去年9月至今全國已有37名各層級候選人被殺，超過2021年中期選舉時的數字，最新一宗是上周五中部普埃布拉州一名競逐鎮議會席位的候選人被槍殺。

美媒指活躍於中、南部的墨西哥犯罪集團尤對地方選舉職位虎視眈眈，尋求扶植屬意的候選人當選，再通過賄賂對方拓展勢力。

（紐約時報/路透社/彭博社）