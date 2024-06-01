明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

國際

國際新聞

西班牙特赦加泰獨派法案通過 面臨違憲訴訟

【明報專訊】西班牙國會周四（5月30日）以5票之差，通過備受爭議的加泰隆尼亞分離主義者特赦法案，將適用於約400名加泰獨派人士，包括2017年推動獨立運動失敗後，流亡比利時的加泰隆尼亞自治區前主席普伊格德蒙特。首相桑切斯歡迎投票結果，稱寬恕比怨恨更強大，但有地方官員表明會控告法案違憲。

西班牙去年7月大選由在野「人民黨」（PP）取得最多議席，但未能籌組政府。其後獲准組建執政聯盟的桑切斯為爭取支持，去年跟加泰獨派政黨「一起為了加泰隆尼亞」（Junts）達成協議，特赦加泰分離主義者以換取該黨支持。有關特赦法案以177：172票獲通過。

特赦400人 加泰前主席准回國

法案將適用於約400名涉及2014年象徵性的加泰自決公投，和2017年加泰獨立運動的獨派人士，亦將可讓伊格德蒙特回國。

伊格德蒙特歡迎法案獲通過，形容是加泰隆尼亞與西班牙政府之間漫長而懸而未決鬥爭中的歷史性一天。

法官有2個月時間來批准法案生效，而法案自提出到前日獲通過後都引起爭議，馬德里自治區主席阿尤索（Isabel Ayuso）周四稱，其政府會入稟憲法法院指控法案違憲；另有政治學者稱，若法官認為給予全面特赦帶歧視性，亦可要求歐洲法院介入。

（衛報/法新社/紐約時報）

上 / 下一篇新聞