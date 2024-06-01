西班牙特赦加泰獨派法案通過 面臨違憲訴訟

西班牙去年7月大選由在野「人民黨」（PP）取得最多議席，但未能籌組政府。其後獲准組建執政聯盟的桑切斯為爭取支持，去年跟加泰獨派政黨「一起為了加泰隆尼亞」（Junts）達成協議，特赦加泰分離主義者以換取該黨支持。有關特赦法案以177：172票獲通過。

特赦400人 加泰前主席准回國

法案將適用於約400名涉及2014年象徵性的加泰自決公投，和2017年加泰獨立運動的獨派人士，亦將可讓伊格德蒙特回國。

伊格德蒙特歡迎法案獲通過，形容是加泰隆尼亞與西班牙政府之間漫長而懸而未決鬥爭中的歷史性一天。

法官有2個月時間來批准法案生效，而法案自提出到前日獲通過後都引起爭議，馬德里自治區主席阿尤索（Isabel Ayuso）周四稱，其政府會入稟憲法法院指控法案違憲；另有政治學者稱，若法官認為給予全面特赦帶歧視性，亦可要求歐洲法院介入。

（衛報/法新社/紐約時報）