中國拒赴首屆烏和平峰會 稱會議安排未滿足中方條件 續以自己方式勸和

【明報專訊】國際社會正尋求以談判方式結果束持續逾2年的俄軍侵烏戰事，其中瑞士將於6月中旬舉行烏克蘭和平會議，烏國今年1月曾邀請中國國家主席習近平出席。惟中國外交部發言人周五（5月31日）稱會議安排跟中方要求和國際社會普遍期待有明顯差距，中方難以出席。另外，路透社昨引述消息人士報道，烏克蘭總統澤連斯基預計會出席昨起一連三日在新加坡舉行的「亞洲安全峰會」（香格里拉對話），周六向與會代表演說。
烏總統料今亮相香格里拉對話
瑞士希望6月15至16日舉行的會議，能夠為烏克蘭的和平進程鋪路。瑞士政府在5月初表示已邀請全球各地逾160個代表團，但俄羅斯不在受邀之列；而俄國曾指沒俄方參與，會議將變得沒意義。路透社昨日引述4名消息人士稱，中國本周已向部分外交官指中方已拒絕出席邀請，指會議安排未滿足中方條件。
中國外交部發言人毛寧昨在例行者會稱，中方重視瑞士舉辦首屆烏克蘭和平峰會，而中方始終堅持國際和會應當具備俄烏雙方認可、各方平等參與、對所有和平方案進行公平討論這三個重要的要素，否則難以為恢復和平發揮實質作用。她續指會議安排跟中方要求及國際社會普遍期待還有明顯差距，中方難以參與，已向有關方面通報中方考慮和關切，而中方將繼續以自己方式勸和促談。
美媒：拜登准烏用美武攻俄境
另外，英美傳媒近日引述美國官員報道指，總統拜登容許烏克蘭使用美供武器打擊俄羅斯境內目標，但只限於鄰近哈爾科夫州的俄國領土目標。美國有線新聞網絡（CNN）周四引述1名官員指拜登已指示團隊，要確保烏克蘭能在哈爾科夫州使用美供武器反擊，應對來襲及準備施襲的俄軍；英國廣播公司（BBC）周四引述官員報道，禁止使用陸軍戰術導彈系統（ATACMS）或遠程打擊俄羅斯本土的政策不變。
美國一名官員被問到新政策是否包括攻擊俄羅斯飛機時表示，他們從未告訴烏國不可以在俄國領空擊落正要襲擊烏國的飛機。
（路透社/BBC/CNN/Politico）