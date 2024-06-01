中國拒赴首屆烏和平峰會 稱會議安排未滿足中方條件 續以自己方式勸和

烏總統料今亮相香格里拉對話

瑞士希望6月15至16日舉行的會議，能夠為烏克蘭的和平進程鋪路。瑞士政府在5月初表示已邀請全球各地逾160個代表團，但俄羅斯不在受邀之列；而俄國曾指沒俄方參與，會議將變得沒意義。路透社昨日引述4名消息人士稱，中國本周已向部分外交官指中方已拒絕出席邀請，指會議安排未滿足中方條件。

中國外交部發言人毛寧昨在例行者會稱，中方重視瑞士舉辦首屆烏克蘭和平峰會，而中方始終堅持國際和會應當具備俄烏雙方認可、各方平等參與、對所有和平方案進行公平討論這三個重要的要素，否則難以為恢復和平發揮實質作用。她續指會議安排跟中方要求及國際社會普遍期待還有明顯差距，中方難以參與，已向有關方面通報中方考慮和關切，而中方將繼續以自己方式勸和促談。

美媒：拜登准烏用美武攻俄境

另外，英美傳媒近日引述美國官員報道指，總統拜登容許烏克蘭使用美供武器打擊俄羅斯境內目標，但只限於鄰近哈爾科夫州的俄國領土目標。美國有線新聞網絡（CNN）周四引述1名官員指拜登已指示團隊，要確保烏克蘭能在哈爾科夫州使用美供武器反擊，應對來襲及準備施襲的俄軍；英國廣播公司（BBC）周四引述官員報道，禁止使用陸軍戰術導彈系統（ATACMS）或遠程打擊俄羅斯本土的政策不變。

美國一名官員被問到新政策是否包括攻擊俄羅斯飛機時表示，他們從未告訴烏國不可以在俄國領空擊落正要襲擊烏國的飛機。

（路透社/BBC/CNN/Politico）