民調：定罪或削支持度 專家：非選民關注焦點

近期美國民調機構進行的調查多有了解選民對特朗普刑事案裁決的取態。美國廣播公司（ABC）今年4月與益普索集團（Ipsos）進行的民調顯示，16%「侵粉」（特朗普支持者）表示，如果特朗普被定罪，會重新考慮是否支持他。有線新聞網絡（CNN）和SSRS同月進行的民調顯示，76%特朗普支持者表明無論如何也會支持特朗普，24%則表示如果特朗普被定罪「可能會考慮」改變立場。路透社與Ipsos同月進行的民調亦顯示，特朗普若被定罪，有2個百分點的支持率會轉到拜登，但若入獄則會增加6個百分點。愛默生學院（Emerson College）5月進行的民調也顯示，25%選民稱特朗普被定罪的話，會令他們投票給他的可能性降低。

專家稱「無案可稽」 政治衝擊難料

不過，為民主黨籍前總統克林頓和獨立派紐約前市長彭博工作的民調專家舍恩（Doug Schoen）認為，「掩口費」案8年前發生，美國選民未必很重視，「雖然被定罪是不光采，但選民11月投票時關心的是通脹、南部邊境、與中俄競爭、以及花在以色列和烏克蘭身上的錢等。美國南方衛理公會大學總統歷史中心總監恩格爾（Jeffrey Engel）則指出，以往外界還可以透過歷史去分析事件對選舉的影響，但特朗普是歷來首名被裁定刑事罪成的現任或前任總統，「無案可稽」，難以斷定裁決的政治衝擊。

（BBC/ABC）