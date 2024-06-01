掩口費案罪成 特朗普：真裁決在大選 成首被刑事定罪前總統 強調無辜會上訴

12人陪審團經過兩天商議後，當地周四下午4時20分達成裁決。特朗普被控授權其前律師科恩，於2016年大選前幾周向成人片影星、藝名Stormy Daniels的色情片女星克利福德（Stephanie Clifford）支付13萬美元（約101.4萬港元）「掩口費」，換取不公開二人之間的性交易。特朗普當選並出任總統後，以法律服務預付金名義向科恩補付該筆費用以掩飾掩口費。檢方指特朗普涉隱瞞非法選舉開支，故控特朗普刑事重罪。

判決後特朗普毋須保釋步出曼哈頓紐約州最高法院，向現場記者強調自己無辜，稱審訊「受人操縱來針對他」，形容判決「恥辱」，指「由民眾在11月5日（大選日）作出真正判決」。特朗普前晚再於旗下社交平台Truth Social發文，重申「11月5日取得勝利。拯救美國！」特朗普昨在紐約特朗普大樓開記者會，35分鐘連珠炮發，批評審訊「極不公平」，表明「會對這場騙局提出上訴」。

拜登：選票是阻特朗普再掌權唯一辦法

不久，美國總統拜登在社交平台X的個人帳戶發文，指特朗普威脅民主，質疑美國選舉和司法製度，呼籲選民「阻止他」。他昨日在X表示：「只有一個辦法能把特朗普拒諸白宮門外：通過選票」。

白宮法律顧問辦公室僅回應指尊重法治，拒作更多評論。拜登競選團隊傳訊總監泰勒稱：「沒有人凌駕於法律之上。」惟他指無論特朗普是否罪成，他仍將是共和黨總統候選人。主審法官梅爾昌把判刑日期定為當地7月11日早上10時，是共和黨全國代表大會召開前4天，而特朗普將在大會期間獲確認為共和黨總統候選人。

《福布斯》報道，特朗普被判刑後將有30天時間提交上訴通知書，該通知書僅表示他打算對此案提出上訴，然後有六個月的時間提交完整的上訴文件。這意味上訴程序可能在11月大選前還未完全啓動，更不用說完成了。如在地方法院上訴失敗，特朗普仍有機會上訴至聯邦最高法院，惟該院可選擇是否受理案件。預計整個過程可需時數月甚至數年。

倘罪成不失選總統資格 專家料緩刑罰款

另外，即使特朗普被裁定罪成，也不一定會入獄，更不會因此失去參選總統資格，負責案件的紐約曼哈頓區檢察官布拉格拒絕評論是否尋求判特朗普入獄。特朗普的偽造商業紀錄重罪罪名最高可判監禁4年，惟美媒引述法律專家紛相信，特朗普只是初犯，最終可能獲緩刑或罰款。

（紐約時報/衛報/路透社/法新社）