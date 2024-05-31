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南非初步點票 執政黨不過半 非國大獲42.5%遜上屆

【明報專訊】南非周三（29日）舉行的國會大選投票結束，根據早段點票結果及研究機構的預算，執政非洲人國民大會（ANC；簡稱非國大）可能一如所料失去其擁有30年的議會絕對多數地位，將是自1994年種族隔離政策結束以來最重大的政治轉變。

投票踴躍 票站開至深夜

票站原定當地周三晚9時關門，但因為有些城市的票站仍然有輪候投票的人龍，因此延長開放至深夜。選舉委員會表示，城市選民的最後衝刺和高投票率是投票時間長的原因，預測最終投票率將遠超2019年的66%。

截至本港今晨1時，選委會點算了逾27%選票後，非國大暫時得票42.5%，遠低於2019年的57%。親商界的最大反對黨民主聯盟（DA）獲得25.4%，左派馬克思主義的經濟自由鬥士（EFF）獲得8.76%。

早段點票結果亦顯示，非國大和民主聯盟在關鍵省份豪登（包括商業中心約翰內斯堡和龐大的索韋托和亞歷山大鎮）的選票份額大致相等，約為34%。

人口大省 前總統祖馬「𠝹票」

在人口眾多的東部誇祖魯—納塔爾省（主要城市德班所在），前總統祖馬領導的新政黨民族之矛（MK）表現強勁，獲得41.7%的選票，而非國大獲得20.1%。

祖馬在2018年被迫辭去總統職務，此後與非國大領導層發生分歧，導致他支持「民族之矛」。該黨以種族隔離時期非國大的武裝力量命名，今次大選似乎令非國大和經濟自由鬥士被「𠝹票」，尤其是在誇祖魯—納塔爾省。

根據法律規定，選舉委員會有7天時間宣布完整的選舉結果，但實際上通常比這更快。在上次選舉中，即2019年，也在周三投票，最終結果在周六公布。新議會必須在宣布最終結果後14天內召開，其首要任務是選舉總統。

如果最終結果與初步結果相似，非國大將被迫與一個或多個其他政黨磋商合組政府，這種情况可能在未來幾周或幾個月內導致前所未有的政治動盪。

非國大仍有望成為最大黨，而其領導人拉馬福薩很可能繼續擔任總統，儘管大選表現欠佳可能使其領導有受黨內挑戰之虞。

自1994年具有里程碑意義的選舉（標誌種族隔離結束和時任非國大領袖曼德拉擔任總統）以來，非國大在每5年一次的全國大選皆獲勝。但隨着選民對高失業率、犯罪率、頻繁停電和貪腐等問題的不滿，令非國大的支持率下降。

（路透社/法新社）

相關字詞﹕非洲人國民大會 2024南非大選

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