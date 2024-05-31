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WSJ：馬斯克有望任特朗普顧問官職

【明報專訊】《華爾街日報》（WSJ）周三（29日）報道，美國共和黨總統參選人特朗普如果重新入主白宮，可能任命億萬富豪馬斯克（Elon Musk，圖）為政策顧問。報道援引知情人士稱，馬斯克已經與特朗普討論如何在經濟和邊境安全政策方面擁有「正式的參與和影響力」。

《華爾街日報》報道，一些知情人士說，圍繞顧問角色的討論發生在3月佛羅里達州一次聚會上。報道又稱，身為社交媒體平台X、太空探索科技公司SpaceX和電動車生產商Tesla老闆的馬斯克，向特朗普說他正游說美國有影響力的商界領袖不支持現任總統拜登。

該報道指出，兩年前特朗普和馬斯克還在公開對罵。但知情人士透露，最近幾個月，隨着大選日子愈來愈近，兩人開始建立友好關係，每個月都要通上好幾次電話。兩人討論了移民、科技和科學，包括美國太空部隊等問題。這些知情人士說，他們的觀點和關注的問題愈來愈一致。

特朗普競選團隊發言人休斯告訴《華爾街日報》，只有特朗普能決定「某人在他的總統任期中扮演什麼角色」。《華爾街日報》稱，馬斯克沒有回應他們的置評請求。拜登競選團隊的代表也沒有即時回應。

（華爾街日報/路透社）

相關字詞﹕馬斯克（Elon Musk） 特朗普 2024美國總統大選

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