WSJ：馬斯克有望任特朗普顧問官職

《華爾街日報》報道，一些知情人士說，圍繞顧問角色的討論發生在3月佛羅里達州一次聚會上。報道又稱，身為社交媒體平台X、太空探索科技公司SpaceX和電動車生產商Tesla老闆的馬斯克，向特朗普說他正游說美國有影響力的商界領袖不支持現任總統拜登。

該報道指出，兩年前特朗普和馬斯克還在公開對罵。但知情人士透露，最近幾個月，隨着大選日子愈來愈近，兩人開始建立友好關係，每個月都要通上好幾次電話。兩人討論了移民、科技和科學，包括美國太空部隊等問題。這些知情人士說，他們的觀點和關注的問題愈來愈一致。

特朗普競選團隊發言人休斯告訴《華爾街日報》，只有特朗普能決定「某人在他的總統任期中扮演什麼角色」。《華爾街日報》稱，馬斯克沒有回應他們的置評請求。拜登競選團隊的代表也沒有即時回應。

（華爾街日報/路透社）