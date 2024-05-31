特朗普「掩口費案」 陪審團商議隨時出結果

7男5女陪審團昨早繼續商議。他們周三要求主審法官梅爾昌（Juan Merchan）提供兩名證人的證辭紀錄，包括特朗普前律師科恩（Michael Cohen），內容涉及他證明特朗普知道這筆付款並努力掩蓋事實；以及小報《國家詢問報》前出版人佩克（David Pecker）如何證明了自己努力掩蓋可能對特朗普競選造成傷害的報道。陪審團商議期間，特朗普需留在法院大樓內等待。

特朗普自比德蘭修女 稱「指控被操縱」

現年77歲的特朗普，被指控偽造商業紀錄以掩蓋在2016年大選前最後幾周向藝名Stormy Daniels的色情片女星克利福德（Stephanie Clifford）支付掩口費。檢方對他提出34項偽造商業文件的重罪指控，曼哈頓地方檢察官辦公室的檢察官表示，這筆付款可能有助特朗普擊敗民主黨候選人希拉里，因為它避免一樁不利的事公之於世。

否認控罪的特朗普，在陪審員開始退庭商議之際抨擊這宗訴訟，還自比德蘭修女，在走廊說：「即使是德蘭修女也無法擺脫這些指控。這些指控是被操縱的。整個過程都是被操縱的」。

特朗普一旦罪成，將面臨最高4年監禁，不過初犯者一般不太可能被監禁，而他亦可能提出上訴。特朗普面臨其他3項刑事訴訟，但預計在11月5日總統大選前不會開庭審理。

罪成最高囚4年 初犯不太可能入獄

裁決可能擾亂2024年的總統大選。尋求重返白宮的特朗普，一直將這次審判描述為總統拜登的民主黨盟友試圖削弱他勝選機會。路透社/益普索的民調顯示，有罪判決可能會減少獨立選民和一些共和黨選民對特朗普的支持。

（BBC/路透社/紐約時報）