美卿鬆口：研准烏用美武攻俄境

美國作為援烏主要國家，惟顧忌俄方反應，亦不欲戰事擴大，曾表示不允許烏軍使用陸軍戰術導彈系統（ATACMS）或其他美國武器攻擊俄國境內目標。到訪東歐國家摩爾多瓦的布林肯周三跟該國總統會面後出席記者會時，一方面重申美國不鼓勵亦沒允許攻擊俄國領土，但指烏克蘭須自行決定有效保衛自己的最佳方式，而美國會確保烏國擁有做到這一點所需的裝備。

布林肯稱美作「適應及調整」

布林肯續指美國兩年多以來就支持烏克蘭的另一標誌是「適應」，指隨着狀况、戰場變化，及俄國在侵略及升級行動方面有改變，美國亦作出適應及調整（adapt and adjust），相信美國會繼續這做法。被問及「適應及調整」是否代表美國支持烏國用美製武器打擊俄境目標時，布林肯說：「適應及調整正是字面上意思」。

最近有歐洲官員稱支持烏方用西方所供武器打擊俄國境內目標，拜登亦因有關問題面對盟友不少壓力。例如英國外相卡梅倫較早時說：「如同俄國在烏國境內發動襲擊一樣，你完全可理解為何烏國認為有必要確保能夠自衛。」法國總統馬克龍周二亦指應容許烏國攻擊俄國境內用於攻擊烏國的導彈基地。

北約秘書長：對烏限制如同綁一手

北約秘書長斯托爾滕貝格周一（27日）在保加利亞首都索菲亞舉行的北約議會大會春季會議上，亦稱是時候研究應否放寬部分對烏國的限制。他指烏國不能攻擊在俄國領土的軍事目標，如同綁住烏國的一隻手，令他們難以防衛。

《紐約時報》報道，部分拜登的顧問認為拜登將不可避免會改變立場，但很可能嚴格限制烏克蘭僅可對俄境內參與襲擊烏克蘭的軍事目標使用美供武器。拜登亦可能會維持禁止使用美國武器深入俄國境內打擊或攻擊關鍵基建。官員亦指出，拜登若改變想法亦可能不會公布。

（路透社/法新社/紐約時報/華爾街日報）

（俄軍侵烏）