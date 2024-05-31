控制「費拉德爾菲走廊」 以軍全掌加沙陸地邊境

埃媒指乏實據 質疑僅屬戰爭藉口

以軍發言人哈加里前天在電視簡報會上，形容以方所稱的「費拉德爾菲走廊」（Philadelphi Corridor）是用作偷運武器的「哈馬斯輸氧管」。以軍表示，此前已知悉部分在區內發現約20條地道的存在，另有一些則是首次發現，另發現82處用作出入地道的豎井。以軍已在走廊大部分地方部署地面部隊，而小部分未有駐兵的近海岸範圍則正受監控和火力控制。

以稱緩衝區發現20地道

哈加里稱除地道外，以軍又沿走廊發現數十處火箭炮發射台，部分僅離邊境10至40米，哈馬斯仗着埃及保護相信以軍不會攻擊這些位置。

美國白宮國家安全委員會發言人柯比表示，他未能確認以軍是否已接管費拉德爾菲走廊，但稱就算是也並不意外，以方向美國簡報的計劃包括在走廊上以及拉法市中心外移動，美方認為這屬於「針對和有限」追擊哈馬斯。

以色列國家安全顧問哈內格比周三表示，仍需戰鬥多7個月以鞏固摧毁哈馬斯軍事實力等成果，這說法被指與以國總理內塔尼亞胡4月稱「已在勝利邊緣」明顯有出入。美國國務卿布林肯前天在摩爾多瓦敦促以方盡快制訂加沙戰後方案，強調若缺乏「明日之後」的計劃，一是可令哈馬斯繼續掌權，而這將令人無法接受；不然便是讓加沙陷入混沌、無法無天和權力真空，這些情况均「沒有明天」。

（以色列時報/法新社/紐約時報）

（以色列-哈馬斯戰爭）