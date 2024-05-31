美媒證以軍美製精準彈炸難民營 專家質疑GBU-39不應用於人口密集區

布林肯：無法確定是否美製武器

CNN引述4名軍事專家分析網上流傳的拉法帳篷城周日被空襲後片段，顯示現場遺留有GBU-39小直徑炸彈尾部部件碎片。其中美國陸軍投放爆炸武器隊伍的前高級成員鮑爾（Trevor Ball）表示，從片段中一眼認出GBU-39的尾部控制系統。他另向《紐約時報》表示，現場遺留的殘骸清晰可見GBU-39獨特的尾部制導系統螺栓及其插口設計。《紐時》指出，空襲遺留的彈藥碎片印有「81873」的生產號碼，這是美國政府賦予供應GBU-39部件等的科羅拉多州航天生產商伍德沃德（Woodward）的代號。

布林肯和美國國防部副新聞秘書辛格都稱，不確定以軍在上述周日空襲中使用的武器種類。以軍稱周日行動是為擊殺哈馬斯兩名高層。以軍發言人哈加里周二表示，周日所發射的兩枚炮彈中，每枚攜載17公斤炸藥。這炸藥重量剛好是常規型號GBU-39的彈頭荷載量，似佐證了以軍用的是GBU-39。哈加里當天辯稱，所發射的彈藥不會造成事件中的大火，正調查空襲是否「意外觸發附近一處疑似武器庫起火」。

美重申以非大規模攻拉法 政策不變

《紐時》引述監察以色列在加沙使用武器情况的美國政府工作組成員布賴恩特（Wes Bryant）批評，在平民密集地區使用高精準暨低附帶傷害武器，其實違反該武器的使用意圖，批評以方繼續漠視針對特定目標，無意或無能力保護平民。

美國國務院發言人米勒周二在記者會上，被問到經歷周日大規模死傷事件後，是否仍繼續支持以軍使用高精準制導彈藥時回應稱，以軍未有對拉法展開全面軍事行動，因此美方的政策未有轉變，繼續一貫支持以色列使用包括美供武器狙擊哈馬斯「恐怖分子」，但期望他們這樣做時會把平民傷害減至最低。以軍在4月1日空襲加沙時炸中美國慈善組織「世界中央廚房」車隊而導致7死，美國總統拜登其後表示正暫緩向以色列供應重型炸彈，但未包括輕型的高精準彈藥。拜登3月曾稱入侵拉法是「紅線」，警告會因此停止向以國供武。

逾50名聯合國專家周三聯合聲明，譴責以軍周日空襲，並要求各國立即停止向以色列運送武器。阿爾及利亞在周二聯合國安理會緊急會議後傳閱議案，計劃借鑑國際法院（ICJ）周日裁決，要求以色列立即停止軍事進攻拉法及任何相關行動，惟美國常駐聯合國副代表伍德周三發聲，稱目前任何額外文件都無助改善加沙現况。

（CNN/紐約時報/新華社/法新社）

（以色列-哈馬斯戰爭）