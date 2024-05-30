美：以未大舉攻拉法 政策不變 暗示未越「紅線」 稱不漠視巴人困境

以軍周日空襲拉法市西北部一個臨時收容中心引發大火，造成嚴重傷亡。以方指行動為針對兩名哈馬斯高層，總理內塔尼亞胡周一稱是「悲慘的不幸事故」。到周二，以軍發言人哈加里指單靠以方彈藥不可能造成該等火災，又謂空襲是針對人道主義區以外1.7公里的一幢建築物，但不幸由於意外情况，發生了一場火災，奪去了附近加沙平民的生命。

雖面對國際譴責，但以軍對拉法的攻擊並沒停止。周二，美國有線新聞網絡（CNN）引述加沙當局報道，以軍當天再兩度攻擊拉法，共造成最少29名巴人死亡，其中一次攻擊距離周日空襲地點約150米外，另一次則攻擊馬瓦西（Al-Mawasi）一個流徙巴人收容所，21人死亡。以國否認攻擊馬瓦西人道主義區。

CNN：以用美製彈藥炸收容所

CNN昨報道，以軍周日是使用美製彈藥攻擊拉法的收容所。國務卿布林肯同日稱，未能證實這說法。

因應最新事態，白宮國家安全委員會發言人柯比周二被問及該空襲有否違反拜登所定的底線時，他稱沒有政策變動要公布。柯比稱，美國不會支持對拉法的大規模地面軍事行動，而美方目前未發現以軍以大型部隊、大量士兵進入拉法，和以縱隊和編隊方式對地面多個目標展開某種協調機動行動。他又稱美國不會對巴勒斯坦平民的困境視若無睹，惟沒進一步說明。

在以色列與哈馬斯戰事造成大量平民傷亡之際，華府堅持撐以的立場引起國際質疑和政府內部不少辯論。《華盛頓郵報》周二引述消息人士報道，任職國務院人口、難民及移民局的吉爾伯特（Stacy Gilbert）本周請辭，因她認為國務院判斷以國沒阻礙對加沙人道主義援助的結論是錯誤。

（CNN/BBC/衛報/華盛頓郵報/法新社/彭博社）

（以色列-哈馬斯戰爭）