三星電子勞資談判破裂 首罷工

工會昨在首爾市瑞草區的三星電子總部大樓前召開記者會，稱因資方忽視勞動者而決定罷工，「我們要的不是1-2%的工資增加。我們要的是按照工作量公平地支付報酬」。

全球半導體供應鏈恐受衝擊

工會昨起在總部大樓前展開24小時靜坐示威，並計劃先以耗盡年假等方式開展集體行動。工會執行部已向成員下達6月7日集體請假一天的方針。如果管理層拒絕談判，他們計劃後續罷工，暫未透露具體日期。

三星電子勞資雙方今年1月起開展工資談判，但未能縮窄分歧。中央勞動委員會之後出面調解，工會最終取得合法罷工權。

彭博社報道，首次罷工日是一個周五，在6月6日顯忠日假期和周末之間，因此缺席工人變相獲「長周末」。工會領導人並不認為對晶片和其他電子產品的生產線會產生重大影響，因為許多操作都是自動化，而且三星擁有龐大的勞動力。

不過，全國三星電子工會共有2.8萬多成員，約佔三星電子全體員工的22%。若集體罷工，外界預期三星電子將受衝擊。

工會宣布罷工計劃後，三星股價昨跌最多3.1%，自4月份高點以來的跌幅超過10%。

韓國是亞洲第4大經濟體，三星集團目前是主導韓國商業的家族財團當中規模最大的財閥。三星電子是三星集團的旗艦子公司，是全球最大智能手機製造商之一，也是全球少數幾家製造高端記憶體晶片用於生成式人工智能（Generative AI）的企業之一。

不過，三星電子在用於AI數據等的高頻寬記憶體（HBM）市場落後本國對手SK海力士，在追趕對手之際若遇上員工罷工，勢將增加三星電子的挑戰。

（韓聯社/彭博社/法新社/日經中文網）