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「經濟種族隔離」 黑人求學就業邊緣化

【明報專訊】儘管南非結束了種族隔離政策，但是佔全國人民81%的黑人卻在求學、就業、住屋等方面常被邊緣化，面對經濟方面等社會不公平對待。有社運團體批評南非如今處於一種新的「經濟種族隔離」模式。

非洲人國民大會（非國大）在競選期間促請人民不要拋棄結束種族隔離以來的成果。該黨聲稱貧窮水平已經下降，南非人居住環境變佳，所得醫療保健也有所改善。

開普敦「上樓」輪候逾30年

非國大政府1994年上台後，承諾為因種族隔離而被剝奪安全和舒適住房的人們提供住房，然而在大城市開普敦，政府雖建了逾300萬房屋免費給予合資格者，或以低於市價出租，惟僧多粥少，有些人輪候了逾30年都未能「上樓」。此外，因地價問題，政府廉價房屋皆位處城市外圍，不利居民就業和獲取服務，變相延續了造成不公的種族隔離做法。

另外，種族隔離年代一直漠視黑人教育，可是非國大執政後並沒有完善教育政策。該國沒有足夠合資格教師，課室也不足，而即使有教室，大部分照明設備可能是壞的。加上該國有多達11種官方語言，構成施教困難。

教育標準下降 輟學率高

雖然政府數據指出，逾98%的7歲至14歲孩子有書讀，但教育專家指出教育標準下降，輟學率高。而南非學生的讀寫和算術技能總在全球評估中排名最低；逾八成小四學生讀不明白文章內容。此情况傾向發生於招收黑人學生的公立學校，連帶損害學生畢業後的就業、往社會上游流動的可能，造成失業、貧窮集中見於黑人。

至於在南非被稱為「有色人」（Coloured）的黑人與白人的混血後裔佔總人口約逾8%。在種族隔離時代，他們機會和生活質素較黑人為優，現在他們卻覺得被黑人政府忽略。

（BBC/紐約時報/CNN）

相關字詞﹕不公平 政策 教育 住屋問題 種族隔離 2024南非大選

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