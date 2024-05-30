南非大選揭盅 年輕選民盼創新天 30年管治臨困境 非國大政治光環褪色

老一輩仍感念助脫種族隔離

不少退休人士表示依然忠實支持非國大。不過41歲失業的索維托人馬巴薩昨天表示希望通過選票改變現狀：「我們無工作，無食水，什麼都幹不成。」約翰內斯堡一名40歲自僱技師認為國會需要新思維，所以投票給了其一反對黨。48歲帕特里克昨表明對非國大失去信心，但他直至投票前一刻才決定投給一個在野小黨。

22歲瓦維出身算富裕，現從事影音製作的工作，算是黑人精英。他也不投票給非國大。他表示縱然明知反對派不能壓倒非國大，也想對該黨製造「撼動」，他表示：「即使不大可能以選票攆走非國大都好，至少可嚇唬他們，使之打起精神做好些。」

年輕人厭非國大 政治分水嶺

英國風險顧問公司Verisk Maplecroft非洲南部地區分析師蒙塔納（Aleix Montana）說：「南非這次大選在該國政治史上是一個分水嶺時刻。選民的不滿皆因非國大政府解決不了太多的社會經濟問題而起。」南非目前整體失業率近33%，青年族群更高達大約44％。去年經濟增長僅0.6%，國家經常停電缺水，罪案、貪污猖獗。去年最後3個月平均每天發生130宗強姦和80宗殺人案。

「對大黨沒希望」 參選政黨破紀錄

南非政治分析員卡蘭（Richard Calland）指出，今屆的國會及9省議會選舉破紀錄地有多達70個政黨和11名獨立人士參選，認為這顯示南非人「對舊有大黨的希望幻滅」。

不過民調機構Ipsos周二發表的民調顯示，2545名受訪選民中，35%表示沒有合心意的政黨。此外，南非全國6200萬人的年齡中位數是28歲。在近2800萬名已登記選民之中，未滿40歲佔了42%。有1370萬屬年滿18歲合資格選民而無登記，最多為30歲以下，約佔800萬。27歲大學研究生法利不投票，說：「我依然相信民主政制，不過不想任何政黨取得過大權力。」

很多分析員預計非國大仍繼續是最大黨，其得票率將介乎45%至50%之間。非國大只要得票不逾50%，就要組織聯合政府。倘其得票貼近50%，可找政治理念相近的小黨合作。假如大敗，便需要與主要反對黨結盟，例如最大反對黨民主聯盟，或是左翼經濟自由鬥士黨，又或者民粹的民族之矛黨。不過後兩者主張將銀行、礦場、土地收歸國有，惹起投資者憂慮。

親商的民主聯盟表示，倘贏得籌組政府的機會，將與已有協定的10個政黨共組聯合政府。

（彭博社/BBC/紐約時報）