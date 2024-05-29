明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

國際

國際新聞

法鎮長受騙 挪公款供靈媒揮霍

【明報專訊】法國南部地中海旅遊城鎮阿格德（Agde）爆出醜聞，一個自稱能與亡靈溝通的女子取得鎮長信任後，4年間騙得鎮長動用公款供她奢華生活，甚至涉嫌用關係令她的親友出任公職。如今東窗事發，女靈媒與鎮長俱被拘留調查。

涉助靈媒親友任公職

特工及警察出身的56歲阿格德鎮長德埃托雷（Gilles d'Ettore）聘請宣稱能夠通靈的44歲女子馬蒂內（Sophia Martinez）招魂，讓他跟其亡父接觸。馬蒂內憑藉腹語變聲伎倆，使德埃托雷以為聽到已故父親的聲音，從此對馬蒂內的能力深信不疑。

馬蒂內成功說服德埃托雷為她招生意，又聘用她丈夫等5名親人和一些好友任公職。此外，德埃托雷還涉嫌挪用公帑，為馬蒂內跟其第二任丈夫辦了一個開銷8萬歐元（近68萬港元）婚禮，讓她和家人享受海外豪華假期、裝修家居。當地一些商人為與鎮長保持關係亦為她提供免費優惠。

當局於2023年10月展開調查。德埃托雷被控身為公職人員涉嫌挪用公款、非法獲取利益和貪污，馬蒂內則涉嫌蓄意欺騙、賄賂市長，自今年3月被捕調查。德埃托雷否認控罪，聲稱當馬蒂內為「女兒」，到探員向他證明馬蒂內有變聲能力才自覺是受騙。

（BBC/Connexion France新聞網）

上 / 下一篇新聞