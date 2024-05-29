法鎮長受騙 挪公款供靈媒揮霍

涉助靈媒親友任公職

特工及警察出身的56歲阿格德鎮長德埃托雷（Gilles d'Ettore）聘請宣稱能夠通靈的44歲女子馬蒂內（Sophia Martinez）招魂，讓他跟其亡父接觸。馬蒂內憑藉腹語變聲伎倆，使德埃托雷以為聽到已故父親的聲音，從此對馬蒂內的能力深信不疑。

馬蒂內成功說服德埃托雷為她招生意，又聘用她丈夫等5名親人和一些好友任公職。此外，德埃托雷還涉嫌挪用公帑，為馬蒂內跟其第二任丈夫辦了一個開銷8萬歐元（近68萬港元）婚禮，讓她和家人享受海外豪華假期、裝修家居。當地一些商人為與鎮長保持關係亦為她提供免費優惠。

當局於2023年10月展開調查。德埃托雷被控身為公職人員涉嫌挪用公款、非法獲取利益和貪污，馬蒂內則涉嫌蓄意欺騙、賄賂市長，自今年3月被捕調查。德埃托雷否認控罪，聲稱當馬蒂內為「女兒」，到探員向他證明馬蒂內有變聲能力才自覺是受騙。

（BBC/Connexion France新聞網）