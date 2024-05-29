南非大選 執政30年非國大勢危 被指管治無能兼貪腐 受左右翼夾擊

南非2779萬名年滿18歲的已登記選民，今天將要選出國會及9省議會議員，預計本周末將有最終點票結果。國會400個議席的一半由直選產生，餘下200席按政黨的省級選舉結果分配。新一任總統將由新一屆國會議員選出。

一黨獨大任人唯親失民心

非國大現屆佔國會230席。該黨帶領南非民眾擺脫種族隔離政策，向人民承諾締造平等正義的國家，自1994年南非首次舉行不分種族的民主選舉，非國大在南非國父曼德拉（Nelson Mandela）領導下一直是一黨獨大，並連續6屆大選皆以逾五成得票率勝出，自1996年近乎單獨執政至今。

可是非國大難逃貪腐、任人唯親等問題，加上缺乏國會監督掣肘，導致如今民心流失。此外，前非國大青年領袖馬萊馬（Julius Malema）的左翼經濟自由戰士（EFF）與涉貪前總統祖馬（Jacob Zuma）創立的民族之矛黨（MK），可能分薄非國大的票源。

料國會失優勢 拉攏民粹政黨

在2021年11月地方選舉，非國大的支持率已跌至46.04%。根據當地廣播公司eNCA的最新民意調查，目前非國大的支持率約為43.4%，選後它縱仍可能是最大黨，但將難再佔國會多數議席，也很可能喪失多省控制權。非國大倘贏不夠201席，須和其他政黨和獨立議員磋商籌組聯合政府。

不少南非人抱怨國家經濟不振，社會不公，貧富懸殊，貪污和罪案猖獗，經常停電。他們強烈不滿政府敷衍塞責，施政失敗。非國大千禧年初承諾的「廣泛黑人經濟賦權」尚未兌現，佔該國人口81%的黑人普遍失業、貧窮。南非政府數據顯示，2022年黑人的月入中位數為287.13美元，只約及該國白人月入中位數1287.3美元的四分之一。據世界銀行數據，南非的人均國內生產總值由最高峰的2011年8737美元，跌到2022年的6766.5美元；去年有三分之一的勞動人口失業。

非國大在選前全面啟動其強大的選舉機制逐家逐戶拉票。總統兼該黨主席拉馬福薩（Cyril Ramaphosa）拒談組聯合政府的可能。有分析認為，它可選擇與中間偏右民主聯盟、保守派小黨因卡塔自由黨組織中間派聯合政府，或是拉攏EFF和MK組民粹-左派政府。

（BBC/CNN/半島電視台/路透社）