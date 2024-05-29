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IAEA預警伊朗提煉武器級濃縮鈾 美阻施壓

【明報專訊】路透社取得聯合國轄下國際原子能機構（IAEA）周一（27日）向成員國發布的報告，當中指伊朗正穩步地提煉濃縮鈾到武器級別，與此同時，德黑蘭與該組織的改善合作討論欠缺進展。法國和英國正推動在下周IAEA理事會會議上通過譴責伊朗的決議案，惟《華爾街日報》（WSJ）指美國擬投棄權票，並施壓數個國家加入，擔心伊朗即將選出新總統代替直升機事故身亡的萊希之際，此舉會令伊朗更反覆無常。

IAEA其中一份報告提到，純度60%（技術上跟提煉到武器級別的90%相差不遠）的伊朗濃縮鈾庫存量已由今年2月上次報告時的20.6公斤，大幅增加到5月11日的142.1公斤，伊朗其後稀釋其中5.9公斤到較低純度。這意味着伊朗只要繼續濃縮鈾工作，理論上就足夠生產3枚核彈。

美憂令伊朗更反覆無常

另一報告則指出，過去一年在落實2023年3月4日達成的「聯合聲明」上並無進展。該份聯合聲明是IAEA總幹事格羅西當年訪伊跟萊希和外長阿卜杜拉希揚等會面後發表，雙方同意內容包括容許IAEA執行進一步的恰當驗證和監察活動。格羅西本月初再次訪問伊朗，尋求改善合作和IAEA在伊監察等事宜，惟同月19日萊希和阿卜杜拉希揚墜機身亡，令後續談判停滯。

18個月前，IAEA理事會通過針對伊朗的決議案，要求伊方緊密配合IAEA調查有關在3個未申報場所發現鈾粒子的情况。即使調查目標場所後來減至兩個，德黑蘭仍未能提供解釋。該報告稱IAEA總幹事對相關問題尚未解決感到「遺憾」。

（路透社/華爾街日報）

相關字詞﹕核武 國際原子能機構（IAEA） 伊朗核談判 伊朗核問題 伊朗

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