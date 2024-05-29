波蘭落實200億築「東盾」抗俄

與波羅的海3國構建防衛體系

波蘭副總理兼國防部長科西尼亞克-卡梅斯（Wladyslaw Kosiniak-Kamysz）在周一舉行的新聞發布會上表示，「東盾」（East Shield）計劃包括在東部邊境地區設置防禦工事，例如興建碉堡、地雷陣和反坦克障礙物等，又會加強衛星監測、安裝熱成像鏡頭和反無人機系統等，建設時間是2024年至2028年。他表示，計劃所需資金將來自政府預算，同時波蘭也會申請歐盟資金。波蘭軍方總參謀長庫庫拉在發布會上說，「東盾」計劃將在約700公里的波蘭東部邊境線上佈設最先進的反無人機監控和防禦塔網絡、反坦克障礙、壕溝以及地雷區等。

國防部表示，「東盾」計劃將會和其他北約東邊界線國家協作實行，包括波羅的海3國愛沙尼亞、拉脫維亞和立陶宛，以及芬蘭，這將構建成一個防衛和威懾的複雜體系。他形容這是波蘭自1945年二戰結束以來強化波蘭東疆的最大型行動。

俄羅斯親密盟友白俄羅斯自2021年以來被指刻意安排來自中東的非法入境者經邊境進入波蘭，人蛇問題成為兩國關係惡化的焦點之一；俄羅斯亦在近年與歐盟關係惡化後，被指刻意容讓甚至安排運送人蛇到邊境，讓他們徒步湧入芬蘭。歐盟質疑俄白兩國藉人蛇製造危機。波蘭前朝政府之前已經在接壤白俄羅斯邊境興建了長超過180公里、高5.5米的圍欄，防範人蛇闖境，當中安裝了閉路電視和感應器。

另一方面，波蘭同日表示，將會斥資6.77億歐元（約57.5億港元）向美國購買射程約1000公里的聯合空對地遠距攻擊導彈（JASSM），以強化防衛能力應對俄羅斯的威脅，雙方周二簽署協議。

（路透社/法新社/新華社）

（俄軍侵烏）