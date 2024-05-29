明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

國際

國際要聞

炸帳篷城惹眾怒 以軍續攻拉法 以歸咎「空襲碎片」肇禍 拜登政府評估是否越「紅線」

【明報專訊】以軍周日（26日）晚空襲加沙南端拉法市西北部一個安置流離失所者的帳篷營地後，雖然備受多國及國際組織譴責，但以軍未有停止襲擊拉法，目擊者指以軍坦克周二首次開入拉法市中心。以色列總理內塔尼亞胡周一表明不打算結束戰爭。美媒報道，以方歸咎「空襲碎片」導致周日的45死難民營地大火，而拜登政府周一仍在評估事件是否踰越了「紅線」。

儘管全球對拉法難民營遇襲感到憤怒，但以軍坦克未有停攻拉法，加沙官員表示，自周日以來拉法再有最少26人死於以軍炮火下。以色列坦克周二更可能首度深入拉法核心地區。目擊者昨稱，以軍坦克出現在拉法市中心地標阿爾奧達清真寺附近。以軍昨表示，其部隊繼續在拉法行動，但未對推進到拉法市中心的報道置評。

以軍對難民營發動新襲擊殺巴人

以色列周二凌晨對拉法發動空襲和坦克射擊。居民形容這是其中一晚最嚴重轟炸。路透社報道，以色列坦克並向西部地區推進，佔據拉法西部祖魯布（Zurub）山頂上的陣地。目擊者稱，以軍與哈馬斯領導的武裝分子昨在祖魯布地區槍戰。

另外，目擊者稱，以軍似乎引進遙控裝甲車，沒在車內或周圍看到有軍事人員。

加沙衛生當局昨表示，以色列昨對拉法以西的難民營地發動新的襲擊，造成7名巴人死亡，數十人受傷。醫務人員和居民透露，新的襲擊針對拉法西部馬瓦西「人道主義區」內安置難民家庭的帳篷。哈馬斯媒體稱死亡人數為20人。

安理會召緊急會討論難民營遇襲

聯合國轄下國際法院（ICJ）上周五頒布命令，要求以色列停止軍事進攻拉法，但以色列未有理會，周日晚拉法塔勒蘇丹社區難民營遇襲後，多國領袖敦促執行ICJ命令。聯合國安理會香港時間今天凌晨3時15分召開緊急會議討論難民營遇襲。聯合國秘書長古特雷斯周一在社媒發文，譴責以色列導致數十名無辜平民死亡，重申加沙「無處安全，如此行徑必須停止」。

中國外交部發言人毛寧昨在例行記者會上說，中方對以色列開展針對拉法的軍事行動表示嚴重關切，要求各方保護平民和民用設施，ICJ的命令應盡快有效落實。

以色列總理內塔尼亞胡周一稱，難民營襲擊是「悲慘的不幸事故」，但補充說：「在實現每一個目標之前，我不打算結束戰爭。」

美國一名官員周一告訴美國有線新聞網絡（CNN），以色列已經告知拜登政府，他們在周日使用了精確制導彈藥擊中拉法一個目標，但爆炸產生的碎片引燃了附近的燃料罐，導致難民營起火。

以色列軍方發言人周二表示，正調查攻擊目標附近存放的彈藥是否可能引發營地火災。以軍發言人哈加里表示，目前尚不清楚是什麽引發大火，又指這次空襲使用的2枚17公斤彈藥無法引發如此大火。

美國新聞網站Axios周一引述美國官員報道，拜登政府仍在評估拉法難民營襲擊是否踰越了拜登的「紅線」。拜登3月曾警告，指入侵拉法是以軍不應踰越「紅線」，本月初更威脅如果以軍進攻拉法，美國將停止向以色列提供攻擊武器。

（路透社/BBC/CNN/以色列時報/中新社）

（以色列-哈馬斯戰爭）

相關字詞﹕難民營 以巴衝突 拉法 以色列-哈馬斯戰爭

上 / 下一篇新聞