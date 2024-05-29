炸帳篷城惹眾怒 以軍續攻拉法 以歸咎「空襲碎片」肇禍 拜登政府評估是否越「紅線」

儘管全球對拉法難民營遇襲感到憤怒，但以軍坦克未有停攻拉法，加沙官員表示，自周日以來拉法再有最少26人死於以軍炮火下。以色列坦克周二更可能首度深入拉法核心地區。目擊者昨稱，以軍坦克出現在拉法市中心地標阿爾奧達清真寺附近。以軍昨表示，其部隊繼續在拉法行動，但未對推進到拉法市中心的報道置評。

以軍對難民營發動新襲擊殺巴人

以色列周二凌晨對拉法發動空襲和坦克射擊。居民形容這是其中一晚最嚴重轟炸。路透社報道，以色列坦克並向西部地區推進，佔據拉法西部祖魯布（Zurub）山頂上的陣地。目擊者稱，以軍與哈馬斯領導的武裝分子昨在祖魯布地區槍戰。

另外，目擊者稱，以軍似乎引進遙控裝甲車，沒在車內或周圍看到有軍事人員。

加沙衛生當局昨表示，以色列昨對拉法以西的難民營地發動新的襲擊，造成7名巴人死亡，數十人受傷。醫務人員和居民透露，新的襲擊針對拉法西部馬瓦西「人道主義區」內安置難民家庭的帳篷。哈馬斯媒體稱死亡人數為20人。

安理會召緊急會討論難民營遇襲

聯合國轄下國際法院（ICJ）上周五頒布命令，要求以色列停止軍事進攻拉法，但以色列未有理會，周日晚拉法塔勒蘇丹社區難民營遇襲後，多國領袖敦促執行ICJ命令。聯合國安理會香港時間今天凌晨3時15分召開緊急會議討論難民營遇襲。聯合國秘書長古特雷斯周一在社媒發文，譴責以色列導致數十名無辜平民死亡，重申加沙「無處安全，如此行徑必須停止」。

中國外交部發言人毛寧昨在例行記者會上說，中方對以色列開展針對拉法的軍事行動表示嚴重關切，要求各方保護平民和民用設施，ICJ的命令應盡快有效落實。

以色列總理內塔尼亞胡周一稱，難民營襲擊是「悲慘的不幸事故」，但補充說：「在實現每一個目標之前，我不打算結束戰爭。」

美國一名官員周一告訴美國有線新聞網絡（CNN），以色列已經告知拜登政府，他們在周日使用了精確制導彈藥擊中拉法一個目標，但爆炸產生的碎片引燃了附近的燃料罐，導致難民營起火。

以色列軍方發言人周二表示，正調查攻擊目標附近存放的彈藥是否可能引發營地火災。以軍發言人哈加里表示，目前尚不清楚是什麽引發大火，又指這次空襲使用的2枚17公斤彈藥無法引發如此大火。

美國新聞網站Axios周一引述美國官員報道，拜登政府仍在評估拉法難民營襲擊是否踰越了拜登的「紅線」。拜登3月曾警告，指入侵拉法是以軍不應踰越「紅線」，本月初更威脅如果以軍進攻拉法，美國將停止向以色列提供攻擊武器。

（路透社/BBC/CNN/以色列時報/中新社）

（以色列-哈馬斯戰爭）