巴新山泥埋2000人 籲國際救援 習近平慰問 中方隨時施援

巴新國家災害中心向聯合國位於首都莫爾茲比港辦事處發出的信函稱，上周五凌晨3時在莫爾茲比港西北約600公里恩加省偏遠山區發生的山泥傾瀉，估計掩埋超過2000人，對建築物和農地造成巨大破壞，對國家經濟造成重大衝擊，通往Porgera金礦的主要高速公路完全被阻斷。信函提到，周一災區情况仍未穩定，山體繼續緩慢移動，對救援人員或生還者都造成危險。信函又形容今次災難的規模需要所有人立即協作行動，包括軍隊、國家和地區應急者，並促請聯合國向巴新的發展伙伴和其他國際友好知會最新情况。

偏遠阻設備運送 村民徒手挖沙泥

山泥傾瀉到昨天已發生超過72小時，災場仍有大量沙泥、車子般大小的石頭和被連根拔起的樹木，山泥厚度達8米，但由於該區偏遠，重型設備運送緩慢，搜救隊伍和鄰近村民只能利用簡單工具甚至雙手挖掘，首部大型挖掘機到周日晚才到達現場。路透社昨報道，救援人員向當地傳媒稱，仍聽到有被困者呼叫。路透社訪問村民金布（Evit Kambu）說：「我18個家人被埋在我站着的瓦礫和泥土下……但我無法救出，所以我只能無助地站着。」聯合國官員表示，現場仍繼續有山泥和石塊瀉下，造成嚴重風險，當局已疏散附近未被掩埋的超過250間屋的逾1250名居民。

災區民眾表示，該區過去幾周出現暴雨，相信是發生今次山泥傾瀉的原因。巴新是全球氣候最潮濕的國家之一，研究顯示當地降雨模式受全球暖化影響，有可能加劇山泥傾瀉發生風險。

（法新社/路透社）