朝射衛星 火箭推進器爆炸失敗告終

美日韓批朝通報挑釁 韓展F-35訓練

因應朝鮮預先通報即將發射火箭，日韓政府昨皆指摘朝鮮挑釁和威脅地區安全，直指使用彈道導彈技術發射衛星違反了聯合國安理會決議，聯同美國要求朝鮮中止計劃。韓軍昨天出動F-35隱形戰機等展開攻擊訓練，展示隨時能深入朝鮮攻擊的軍事實力。

韓國聯合參謀本部昨晚表示，朝鮮於晚上10時44分（香港時間晚上9時44分）從平安北道東倉里的西海衛星發射場向黃海以南，疑似發射了一枚軍事偵察衛星。不過韓美情部機構探測到約於10時46分，朝鮮西部海域有「大量碎片」，推測發射失敗。

日本政府方面昨晚也因而向沖繩縣居民發出緊急避難警告，防範有可能是朝鮮導彈威脅，直至確定該飛行物不會掠過日本疆域才解除。日本NHK報道，日本官員透露該發射物從雷達上消失，疑似失敗。NHK稱昨晚上10時45分在中國遼寧省拍攝到朝鮮那邊距邊境約50公里地區上空有火光移動。

朝鮮較早時候已向作為國際海事組織（IMO）東亞與西太平洋海域協調國的日本通報，表示從周一凌晨4時51分至下周二零時可能發射火箭。朝鮮還提供了火箭可能有部件脫落的3個危險區域坐標。日本民航局和海上保安廳昨晨便提醒飛機和船舶注意。

同時，日本自衛隊準備攔截可能進入日本疆域的導彈，讓海上自衛隊神盾艦和地對空攔截導彈「愛國者3」（PAC-3）搭載攔截導彈戒備。內閣官房長官林芳正稱，首相官邸危機管理中心設置了官邸對策室匯集相關部會的資訊，並在相關會議中確認了應對措施。

（韓聯社/共同社/韓民族報）