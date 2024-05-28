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被指漠視ICJ裁決 以：僅禁「種族滅絕」

【明報專訊】以色列轟炸拉法一處難民收容所造成多人死傷，被質疑完全漠視國際法院（ICJ）上周五（24日）要求以軍停止軍事進攻拉法的裁決。不過，有關裁決被指措辭含糊，以色列國家安全顧問哈內格比辯稱，裁決僅要求別在拉法實施「種族滅絕」，而以方並沒有這樣做，換言之以軍可繼續在拉法行動。

15法官1解讀裁決「須停所有進攻」

據ICJ的裁決，以色列須履行其在《防止及懲治滅絕種族罪公約》下的義務，立即停止在拉法的軍事行動，以及「其他可能導致加沙地區巴人平民生活條件遭破壞、進而導致他們部分或整體滅絕的行動」。《以色列時報》周日報道，ICJ的15名法官當中，有4人解讀裁決為指令以色列遵守《防止及懲治滅絕種族罪公約》，但毋須完全停止在拉法的軍事行動，10人沒解讀裁決，餘下1人稱裁決明確要求以軍停止在拉法的所有進攻行動。

哈內格比（Tzachi Hanegbi）上周六接受以傳媒訪問稱，裁決「要求我們別在拉法實施種族滅絕，而我們過去未有，將來也不會」。一名以官員向路透社稱，裁決用詞「並非排除所有軍事行動」，又稱以軍不會「在拉法或（加沙）其他地方，展開影響加沙平民人口生活，並引致其部分或整體滅絕的行動」。

另一方面，有以色列國會議員批評內塔尼亞胡政府拒絕遵從ICJ裁決形同犯罪。以色列國會議員圖馬-斯利曼（Aida Touma-Sliman）在以軍周日晚空襲拉法臨時收容中心後，批評炸彈落在以方指定安全區。身為以色列巴勒斯坦裔公民的她指ICJ「明確要求」以方停止任何將傷害無辜平民的攻擊，但內塔尼亞胡政府拒絕遵守所有命令，把「瘋狂與報復心態提升至全新的犯罪高度」。

（以色列時報/半島電視台/中央社）

（以色列-哈馬斯戰爭）

相關字詞﹕種族滅絕 以巴衝突 以色列-哈馬斯戰爭 拉法 國際法院（ICJ） 加沙 以色列

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