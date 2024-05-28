以炸拉法收容所釀大火 45死200傷 難民帳內「活活燒死」 以軍：精準擊殺兩哈馬斯高層

以：正調查 總理稱「悲劇」

哈馬斯傳媒辦公室稱，以軍蓄意密集轟炸拉法省西北部聯合國近東巴勒斯坦難民救濟和工程處（UNRWA）巴爾卡薩特（Barkasat）收容中心。西方傳媒報道，事發臨時收容所位於拉法市西部塔勒蘇丹社區（Tal as-Sultan），逾兩星期前以軍開始地面進攻拉法市後，收容了數千名逃離當地東部的民眾。巴勒斯坦通訊社（WAFA）引述現場消息稱，最少8枚導彈擊中UNRWA 倉庫附近的營帳區。至本港昨晚加沙衛生部表示，死亡人數增至最少45，其中最少23人是婦孺或長者。巴勒斯坦紅新月會表示，多名死者在帳篷內「活活被燒死」。

以軍表示，基於準確情報並利用精準彈藥空襲哈馬斯位於拉法一處設施，擊殺了該組織負責西岸地區的軍事參謀長拉比耶（Yassin Rabia），以及同地區高官納加爾（Khaled Nagar），稱注意到有報告指襲擊引發了火勢，「令區內數名平民受到傷害」，正調查事件。

以軍總檢察長托梅爾-耶魯沙勒米周一形容事件「十分嚴重」，仍正調查細節，將致力全面調查。以色列政府於本港昨傍晚稱初步調查顯示，拉法平民死於攻擊哈馬斯領袖後觸發的火災。

UNRWA：印證加沙是地獄

UNRWA周一稱在拉法避難的家庭進一步受到襲擊是「可怕」事件，指有報告稱傷亡情况嚴重，死傷者包括婦孺，之前一晚事件的影像「再度印證加沙是地獄」。哈馬斯高級發言人祖赫里形容事件為「屠殺」，並指美國須為向以色列提供武器和金錢負責。巴勒斯坦自治政府主席發言人魯代納譴責事件是「超越所有界線的屠殺，令人髮指」，對國際法院（ICJ）「清晰公正」裁決以色列終止軍事進攻拉法市，以及其他向巴人提供保護的國際命令構成挑戰。

在周日較早前，哈馬斯從鄰近拉法的兩所清真寺，向100公里外的以色列商業重鎮特拉維夫發射8枚火箭彈，是繼今年1月底再度向當地發射火箭炮，特拉維夫一度響起防空警報。以軍稱成功攔截「相當數量」火箭彈，事件中無人傷亡。未知以軍轟炸巴爾卡薩特收容中心是否報復特拉維夫遇襲。

沙特阿聯酋譴責 馬克龍「憤慨」

事件引發國際社會關注和譴責。沙特阿拉伯和阿聯酋昨譴責以色列的襲擊；卡塔爾外交部警告拉法臨時收容所被襲有可能阻礙以哈談判進程。法國總統馬克龍對事件表示「憤慨」，指以軍必須停止行動。歐盟外交與安全政策高級代表博雷利則形容消息「可怕」，他與德國外長貝爾伯克指國際法院的裁決必須受到尊重。聯合國強調以方調查需要「徹底和透明」。

（半島電視台/路透社/中新社/CNN）

（以色列-哈馬斯戰爭）