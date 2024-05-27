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研AI獲獎遭停學 美大學生入稟告校方

【明報專訊】美國亞特蘭大埃默里大學（Emory University）的20歲三年級學生克雷弗（Benjamin Craver）最近控告校方，原因是他參與開發的人工智能（AI）工具獲得創業獎項，卻被校方指能幫助學生作弊，下令他與拍檔同學停學。克雷弗入稟要求取消處分，他也無意放棄自己開發的產品，會致力推廣給其他院校的學生。

教材生成習題 校方指助作弊

自AI聊天機械人ChatGPT於2022年末推出以來，學校一直努力確保學生在不作弊下使用AI。克雷弗自言2022年冬季受一名朋友邀請，參與開發AI工具Eightball。Eightball容許用戶上傳課堂幻燈片或筆記，並以這些信息創建複習卡片和練習題。去年3月，Eightball在創業比賽中獲得1萬美元（約7.8萬港元）一等獎。

6個月後，校方指Eightball可能會被用於在校外傳播課堂資料和幫助學生作弊，因此暫停克雷弗和拍檔的學籍。克雷弗投訴稱，自己無法完成畢業論文或參加秋季招聘會。

克雷弗2月對大學榮譽委員會的決定提出上訴但被駁回，隨後入稟地方法院，要求校方撤銷停學處分兼清除其檔案的停學紀錄，允許他在今秋回校，並支付逾7.5萬美元（約58.5萬港元）賠償。

（華爾街日報）

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