研AI獲獎遭停學 美大學生入稟告校方

教材生成習題 校方指助作弊

自AI聊天機械人ChatGPT於2022年末推出以來，學校一直努力確保學生在不作弊下使用AI。克雷弗自言2022年冬季受一名朋友邀請，參與開發AI工具Eightball。Eightball容許用戶上傳課堂幻燈片或筆記，並以這些信息創建複習卡片和練習題。去年3月，Eightball在創業比賽中獲得1萬美元（約7.8萬港元）一等獎。

6個月後，校方指Eightball可能會被用於在校外傳播課堂資料和幫助學生作弊，因此暫停克雷弗和拍檔的學籍。克雷弗投訴稱，自己無法完成畢業論文或參加秋季招聘會。

克雷弗2月對大學榮譽委員會的決定提出上訴但被駁回，隨後入稟地方法院，要求校方撤銷停學處分兼清除其檔案的停學紀錄，允許他在今秋回校，並支付逾7.5萬美元（約58.5萬港元）賠償。

（華爾街日報）