伊朗流亡名導康城奪獎 獲讚「令人注視不公」 寄語同行：莫懼政府

「我給伊朗電影業界的唯一信息是：不要害怕。」在《菩提樹籽》（The Seed of the Sacred Fig，前譯《神聖無花果的種子》）上周五在康城影展全球首映後，拉穌羅夫在記者會上寄語同胞行家，指伊朗神權統治階層實際上害怕他們，他說：「他們（政府）想令我們沮喪——但你們不要屈服於脅迫下，他們除了恐懼，別無其他武器。我們需要為在國家過上有尊嚴的生活而奮戰。」

在康城影展公布《菩提樹籽》入圍主競賽後，伊朗法院隨即以串謀危害國家安全的罪名，判處拉穌羅夫入獄8年和沒收財產等。拉穌羅夫決定冒險翻山越嶺逃出國外，獲德國政府收留和安排前往康城，他自言離國是因為在獄中無法對外傳達伊朗人民面對的困境。

頭巾示威題材獲評審團特別獎

《菩提樹籽》講述在頭巾示威期間，一名負責審批死刑的德黑蘭調查法官遺失手槍變得神經質，因懷疑妻女合謀對付自己，引發家庭悲劇——戲名中的菩提樹是在某些情况下會「絞殺」其附生樹木的無花果屬植物。拉穌羅夫不諱言電影靈感來自頭巾示威，當時他與同期繫獄的《伊朗的士笑看人生》導演帕納希聯署要求伊朗安全部隊克制地應付公眾示威。

儘管失落最高榮譽的金棕櫚獎，《菩提樹籽》仍在康城影展獲得不少獎項，除了官方的評審團特別獎，還有3個場外獎項：費比西國際影評人獎、人道精神獎和AFCAE藝術電影獎。

（法新社/觀察家報/Deadline）