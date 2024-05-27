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辛偉誠提復義務兵役 工黨批毁經濟

【明報專訊】英國傳媒上周六（25日）報道，首相辛偉誠承諾，倘若7月4日大選保守黨獲勝，將時隔65年重新引入國民義務兵役，18歲人士可選擇全職加入軍隊12個月。保守黨擬讓首批年輕人2025年9月開始服役，預計每年開支達25億英鎊（約247億港元），惟工黨批評此舉可能進一步摧毁經濟。《金融時報》昨報道，國防部負責軍隊人事的政務次官穆里森上周四回覆國會查詢時，否認有恢復全民兵役制度的計劃。

保守黨勝選承諾 擬明年開始

選擇義務役的年輕成人將加入軍隊或網絡防衛部門，參與補給、網絡安全、採購或民事應對行動。合乎資格者另可選擇每個月內花一個周末，或每年25天，為所屬社區的消防、警務部門或國民保健服務（NHS）當義工。辛偉誠表示，此前多個世代的英國年輕人沒有機會體驗他們應當獲得的經驗，又稱有勢力正試圖在這個日益不確定的世界中分裂英國社會。英國陸軍參謀長桑德斯1月暗示，或需建立一支國民軍隊，以對抗俄羅斯總統普京對英國的潛在挑釁和衝突。

二戰後，工黨政府1947年在英國引入國民義務役，強制17至21歲年輕人參軍18個月，到1960年取消。工黨現批評保守黨在未確保財源下作25億英鎊的開支承諾，將進一步摧毁經濟，又批評保守黨把英國軍隊規模縮減至200多年前拿破崙戰爭以來最小，才導致義務役的需要。《衛報》指工黨成員私下指控保守黨利用18歲青年擴大軍隊人數、支援NHS和修補基建，形同為該黨執政14年來炮製的問題「收拾爛攤子」。

（BBC/金融時報/衛報）

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