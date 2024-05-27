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以違令續炸拉法 哈導彈襲特拉維夫

【明報專訊】以色列軍方昨天（26日）表示，昨天最少8枚火箭從加沙南部拉法射向以色列中部，最大城市特拉維夫的火箭警報數月來首次響起。哈馬斯主要武裝力量卡桑旅聲稱向特拉維夫發動導彈攻擊。另外，以色列漠視聯合國轄下國際法院（ICJ）上周五頒布的停止軍事進攻加沙南部拉法命令，戰鬥機和火炮前日猛轟拉法。

法新社記者昨在加沙報道稱，他看到火箭從拉法發射。以軍表示，一些火箭被以色列防空系統攔截。卡桑旅通過其Telegram頻道發聲明稱，為回應「猶太復國主義者對平民的屠殺」，他們對特拉維夫發動了一次「大型導彈」襲擊。卡桑旅還聲稱前天在加沙北部賈巴利亞難民營的地道伏擊以軍，「他們所有成員遇害、受傷或被俘」。法新社報道，哈馬斯提供的影像可見一名士兵被拖行，他被描述為被俘以色列人。以軍否認有士兵被擄。

以色列前日猛烈轟炸拉法。總理國安顧問哈內格比前日被以色列N12電視台問及拉法攻勢會否繼續時說：「根據國際法，我們有權自衛，證據顯示國際法院沒有阻止我們繼續自衛。」

以稱ICJ未阻自衛權利

《華盛頓郵報》前日報道，美國在ICJ上周五下令以色列叫停進攻拉法省後顯得異常沉默，指出拜登政府沒發公開聲明，與ICJ在2022年3月要求俄羅斯立即停止軍事行動後的反應大相逕庭。美國國務院當時對裁決表示歡迎，呼籲莫斯科遵守裁決。《華郵》引述耶魯大學法學院斯特林國際法教授高洪株指出，美國正在變得非常孤立，因為人們開始將其支持與協助非法行動等同起來，指ICJ的法官團上周五以大比數通過裁決，「讓美國有站在國際法錯誤一邊之虞」。

與此同時，一名以色列高官昨表示，戰時內閣周日晚開會商討人質釋放協議。同時，為實現加沙停火的外交努力亦已恢復。一名以色列官員前日告訴法新社，政府擬在未來幾天重啓談判。惟有哈馬斯官員否認以媒指周二在開羅恢復談判的報道。

FT：華府擬撤向沙特售武禁令

另外，《金融時報》（FT）昨引述美國官員報道，華府可能在未來幾周內解除對向沙特阿拉伯出售攻擊武器的禁令。報道指以哈戰爭引發的地區緊張，加強了拜登政府對需要沙特作為關鍵地區伙伴的信念。

（路透社/美聯社/華盛頓郵報）

（以色列-哈馬斯戰爭）

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