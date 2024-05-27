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多國爭分杯羹 扶助初創研發

【明報專訊】儘管太空產業隨時需時多年才見利潤，風險極高，惟一旦成功，太空技術及其衍生物事的潛在效益卻能促進經濟發展，使社會蛻變和提升國力。不少國家除了擬定官方的太空發展計劃，也積極扶助太空初創公司開發太空技術。

太空初創公司可以開發專用於氣候監測、寬頻傳輸、農業等方面的價廉物美迷你衛星等，對於推動創新技術發展和太空經濟，發揮關鍵作用。

印度建技術中心 日設516億基金

印度太空業協會（ISPA）表示，該國去年新增54間太空初創公司，累計204間，總資產逾3.8億美元（約30億港元）。Inc42印度初創新聞網站5月報道，印度太空科技初創公司2014年至2023年7月獲逾30宗交易，收益達2.33億美元（約18億港元）。印度3月新設技術中心配備真空等模擬環境、太空系統組裝和測試環境，為初創公司等私人企業開發技術提供資源，促進商業太空項目。

日本則計劃於4月1日起的2024年財政年度之內或之後，讓日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）增設10年達1萬億日圓（約516億港元）基金，提供予私企和大學發展太空技術，例如衛星、火箭、探月技術。

泰國2022年公布開發及發射國產衛星5年計劃。沙特阿拉伯的2030願景倡議也包括了10年撥20億美元（約156億港元）投資太空產業，使國家從倚賴化石能源改為經濟多元。

太空經濟風投公司Space Capital今年1月報告，經過疫情兩年的高息率及不穩定性而呈現的經濟低迷之後，去年第四季受惠於破紀錄的發射活動及政府合約，環球投入太空初創公司的資金躍增31%至46億美元（約359億港元），使2023年全年達179億美元（約1400億港元）。

（世界經濟論壇/讀賣新聞）

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