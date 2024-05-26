華郵：輸俄電子戰 美援烏導引武器失準

【明報專訊】美國《華盛頓郵報》取得烏克蘭的機密評估發現，許多美製的衛星導引炮彈在戰場上抵擋不住俄羅斯電子干擾而準繩度大跌，號稱一發命中的精準導引炮彈命中率急跌至只有10%。有能力借電子戰反制西方高科技武器，被視為俄軍目前重新取得俄烏戰場主動權的一大關鍵。
報道指出，不敵俄軍電子戰干擾而失準的制導武器系統包括可由M777榴彈炮發射的美製「神劍」（Excalibur）GPS導引炮彈，以及高機動性火箭炮系統（HIMARS，簡稱海馬斯）等。根據戰場直接目視觀察的烏克蘭機密評估，烏軍去年初剛開始用「神劍」導引炮彈時，準確率超過50%，然而接下來幾個月數字急跌至10%以下，研判問題出在俄國電子戰干擾衛星導引，在五角大樓與生產商解決問題前，烏克蘭戰場經驗已讓標榜「一發命中」的這款裝備破功，迫使烏軍去年棄用，並要急尋美國國防部找製造商將系統升級。
烏軍高層：海馬斯徹底失準
另一因俄軍干擾而失靈的美軍裝備是空射聯合直接攻擊彈藥（JDAM）。評估指出，2023年2月烏軍剛引進JDAM時一度讓俄軍意外，但幾周後就被俄方發現抗電子干擾能力差。這段期間烏軍投擲JDAM的命中誤差，小則差距目標20米，大則達1.2公里。另外，一名烏軍高層表示，海馬斯火箭炮在俄國侵烏頭一年大放異彩，「但第2年在俄國人部署能癱瘓衛星信號的電子戰設備後就走樣，海馬斯徹底失準」。
費城智庫外交政策研究所高級研究員羅布‧李（Rob Lee）形容，俄軍以電子戰對抗導引武器是去年重要戰場發展。他說，要對付電子干擾戰，武器公司的參與十分關鍵。
歐6國築「無人機牆」抗俄挑釁
另外，立陶宛內政部長比洛泰特上周五（24日）表示，在與波羅的海鄰邦愛沙尼亞和拉脫維亞，以及芬蘭、挪威和波蘭內政部長商討後，6國同意共築「無人機牆」，保衛邊境免受「挑釁」，但未提及何時落實。按規劃，這些國家除了部署無人機監測邊境狀况，也會使用反無人機系統遏阻敵對無人機。