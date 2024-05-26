華郵：輸俄電子戰 美援烏導引武器失準

報道指出，不敵俄軍電子戰干擾而失準的制導武器系統包括可由M777榴彈炮發射的美製「神劍」（Excalibur）GPS導引炮彈，以及高機動性火箭炮系統（HIMARS，簡稱海馬斯）等。根據戰場直接目視觀察的烏克蘭機密評估，烏軍去年初剛開始用「神劍」導引炮彈時，準確率超過50%，然而接下來幾個月數字急跌至10%以下，研判問題出在俄國電子戰干擾衛星導引，在五角大樓與生產商解決問題前，烏克蘭戰場經驗已讓標榜「一發命中」的這款裝備破功，迫使烏軍去年棄用，並要急尋美國國防部找製造商將系統升級。

烏軍高層：海馬斯徹底失準

另一因俄軍干擾而失靈的美軍裝備是空射聯合直接攻擊彈藥（JDAM）。評估指出，2023年2月烏軍剛引進JDAM時一度讓俄軍意外，但幾周後就被俄方發現抗電子干擾能力差。這段期間烏軍投擲JDAM的命中誤差，小則差距目標20米，大則達1.2公里。另外，一名烏軍高層表示，海馬斯火箭炮在俄國侵烏頭一年大放異彩，「但第2年在俄國人部署能癱瘓衛星信號的電子戰設備後就走樣，海馬斯徹底失準」。

費城智庫外交政策研究所高級研究員羅布‧李（Rob Lee）形容，俄軍以電子戰對抗導引武器是去年重要戰場發展。他說，要對付電子干擾戰，武器公司的參與十分關鍵。

歐6國築「無人機牆」抗俄挑釁

另外，立陶宛內政部長比洛泰特上周五（24日）表示，在與波羅的海鄰邦愛沙尼亞和拉脫維亞，以及芬蘭、挪威和波蘭內政部長商討後，6國同意共築「無人機牆」，保衛邊境免受「挑釁」，但未提及何時落實。按規劃，這些國家除了部署無人機監測邊境狀况，也會使用反無人機系統遏阻敵對無人機。

（法新社/路透社）

（俄軍侵烏）