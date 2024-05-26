「比特幣女王」助洗錢囚6年8月

涉498億元 12.8萬大陸人被騙

檢方指出，英國警方2021年在調查中查獲載有超過6.1萬個比特幣（bitcoin）的電子錢包，是全球執法機關查獲的最大批虛擬貨幣之一，當時價值約14億鎊，目前更已漲到超過30億鎊。這筆錢是由另一名女子在2014年到2017年在中國大陸詐騙所得。檢方透露，詐騙計劃幕後主腦2017年去到英國，當時中國政府甫展開調查。

檢方稱，簡文2007年移居英國，在一間外賣中餐館打工，銀行只有5000鎊存款，年薪不足6000鎊。她在2017年於社交平台微信看到一則廣告，對方自稱是一家做鑽石和古物貿易跨國企業的老闆，尋找一名「管家」。在與對方於倫敦見面後幾周，簡文即搖身一變成為有錢人，包括進駐月租1.7萬鎊的倫敦豪宅，駕駛的是價值2.5萬鎊的平治E Class房車，兒子則就讀每期學費6000鎊的學校，她與對方經常一起周遊列國，並花巨款買珠寶時裝。簡文之前在迪拜購買超過50萬鎊的兩個住宅單位，但到她先後嘗試在倫敦購買價值2350萬鎊和1250萬鎊的超級豪宅後，警方開始起疑心，啟動洗黑錢調查，她未能解釋資金來源，最後被捕。

辯方：遭老手誤導「用完即棄」

檢方表示，簡文負責代幕後主腦出面活動，協助將騙來的錢財換成比特幣，之後換回現金並大手掃貨。簡文否認洗黑錢，強調她對案件毫不知情，只以為給錢者是一名富豪。辯方稱，簡文是被「犯罪老手大壞蛋」誤導和利用，並遭人「用完即棄」。

薩瑟克（又譯南華克）刑事法院（Southwark Crown Court）陪審團今年3月認定簡文其中一項罪名成立，但未能在另外兩項罪名達成裁決。法官上周五以一項洗錢罪名判簡文6年8個月監禁，指雖無迹象顯示簡文涉及騙財，但她「毫不懷疑」簡文知道自己經手的是犯罪資產。

（路透社/天空新聞/每日郵報）