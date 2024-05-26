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助紀錄片脫刻板形象 近年捲#MeToo

【明報專訊】摩根史培洛有能力於把具探討意義的命題，包括恐襲組織領袖拉登、植入式廣告、何謂男人，化為吸引受眾的具商業效益的紀錄片，令紀錄片擺脫刻板乏味的形象，他亦憑其影視作品曾得過幾次奧斯卡和艾美獎提名。然而，他近年曝光的性醜聞玷污了其成就。

真人騷探討最低工資不同文化

劇作家出身的摩根史培洛憑《不瘦降之謎》一舉成名後，2004年與人合作創辦影片製作公司Warrior Poets。他此後以導演、監製、編劇和主演的紀錄片和電視劇有近70套，例如有關搜捕拉登的Where in the World Is Osama bin Laden?（2008）和探討消費者受市場推廣影響程度的POM Wonderful Presents: The Greatest Movie Ever Sold（2011）等。

被揭言語性騷擾女助手

他在2005年至2008年製作3季真人騷《30 Days》，要求參加者在30日內執行「非常任務」，從而探討最低工資和不同文化等，堪稱其最成功的電視作品。其拍檔、執行監製卡特勒（R.J. Cutler）表示，摩根史培洛的願景是「從另一角度看世界」，將此宏旨融入作品，且不畏批評。

然而，在2017年反性侵運動#MeToo高峰期，摩根史培洛也爆出性醜聞，被迫離開Warrior Poets。他在手寫的公開信裏，承認言語上性騷擾過一名女助手，並以金錢跟她達成保密協議。他在大學期間曾捲入強姦指控，但未被起訴或調查，另外他又承認對妻子和女友不忠。他歸咎自己在童年和少年時期曾受性侵犯，13歲起還有抑鬱和酗酒等問題。

（法新社/獨立報/紐約時報）

相關字詞﹕#MeToo運動 不瘦降之謎 摩根史培洛 紀錄片

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