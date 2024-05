助紀錄片脫刻板形象 近年捲#MeToo

真人騷探討最低工資不同文化

劇作家出身的摩根史培洛憑《不瘦降之謎》一舉成名後,2004年與人合作創辦影片製作公司Warrior Poets。他此後以導演、監製、編劇和主演的紀錄片和電視劇有近70套,例如有關搜捕拉登的Where in the World Is Osama bin Laden?(2008)和探討消費者受市場推廣影響程度的POM Wonderful Presents: The Greatest Movie Ever Sold(2011)等。

被揭言語性騷擾女助手

他在2005年至2008年製作3季真人騷《30 Days》,要求參加者在30日內執行「非常任務」,從而探討最低工資和不同文化等,堪稱其最成功的電視作品。其拍檔、執行監製卡特勒(R.J. Cutler)表示,摩根史培洛的願景是「從另一角度看世界」,將此宏旨融入作品,且不畏批評。

然而,在2017年反性侵運動#MeToo高峰期,摩根史培洛也爆出性醜聞,被迫離開Warrior Poets。他在手寫的公開信裏,承認言語上性騷擾過一名女助手,並以金錢跟她達成保密協議。他在大學期間曾捲入強姦指控,但未被起訴或調查,另外他又承認對妻子和女友不忠。他歸咎自己在童年和少年時期曾受性侵犯,13歲起還有抑鬱和酗酒等問題。

