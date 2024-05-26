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《不瘦降之謎》導演辭世 批判難阻快餐風行 親身連吃30日麥當勞餐 損健康惹迴響

【明報專訊】以紀錄片《不瘦降之謎》批判美式快餐為人所知的美國獨立導演摩根史培洛，上周四因癌症病逝，得年53歲。他在《不瘦降之謎》中親身示範連續30日只吃麥當勞快餐，引發身體問題，警示美式快餐文化對身心健康的影響，曾引起廣泛關注和抵制快餐行動。然而，紀錄片的一時哄動，不足以改變美式快餐風行全球的趨勢，麥當勞等因應輿論反彈推出「較健康天然」的食品，實際效果也頗受質疑。

據公關昨代表家屬公布，摩根史培洛（Morgan Spurlock）上周四（23日）在親友陪伴下，於紐約因癌病併發症安詳去世，聲明形容「這個世界失去了一個真正富創意的天才和獨特的人。」

摩根史培洛最為人所津津樂道的，是執導《不瘦降之謎》（Super Size Me）。該齣紀錄片記錄了他親自嘗試每日只吃麥當勞各式餐飲和甜品，不食其他東西，結果30天內體重增加12公斤，膽固醇水平和血壓上升，肝臟也出現毛病，他整日覺得懨懨乏力無精神，終按照醫囑停止「實驗」。

引發抵制快餐潮 麥當勞改菜單

《不瘦降之謎》成本僅6.5萬美元，惟2004年公映後錄得2000萬美元全球票房，成為其一最賺錢紀錄片，並贏得美國辛丹斯電影節最佳紀錄片導演獎、美國編劇公會獎最佳紀錄片劇本獎及奧斯卡最佳紀錄片獎提名。

更重要的是其引發的廣泛迴響，《不瘦降之謎》以詼諧手法尖銳地帶出了美國快餐對癡肥等健康影響的問題，引發抵制美式快餐潮，兩名家長甚至因孩子癡肥問題在紐約市入稟控告麥當勞。《不瘦降之謎》2004年1月在辛丹斯電影節首映後，麥當勞嘗試在其正式上映前展開反擊公關危機，同年3月宣布逐步把「超大碼」（Super Size）餐剔出餐單，到5月7日開畫前一日，又推出名為Go Active!的「成人版」開心樂園餐，裏面除了有沙律和瓶裝水外，還有計步器和建議步行更多的文案。

再揭健康天然食品非快餐主銷產品

自此麥當勞以至其他快餐品牌陸續推出標榜健康、天然的產品。惟摩根史培洛2019年再推出《不瘦降之謎》續集Super Size Me 2：Holy Chicken!，展示他2017年嘗試開設快餐店，再次揭示美式快餐業過去十幾年間只是以「較健康天然」作為幌子，即麥當勞等在菜單增添蘋果片、牛奶、粟米和沙律等，但仍非主銷產品。美國康湼狄格大學拉德食物政策與健康中心市場推廣主任弗萊明-米利奇坦言，這些較健康的餐品選項「似乎只是一點公關手段」。

《不瘦降之謎》引發的輿論反彈效果證實有限，美式快餐續主導全美快餐市場，甚至殺入印度和巴西等新興市場。麥當勞更是一枝獨秀，全球現有近4.2萬間分店，Statista統計指其去年仍在全球十大最值錢快餐店品牌居首，品牌價值達1910億美元，比第二位的星巴克（615億美元）多出兩倍。其股價今年1月更歷史性升穿300美元大關，比《不瘦降之謎》20年前推出時升了近1000%（見表）。

專家指難戒絕「愈被罵愈想食」

專家分析，人們難以戒絕快餐這種高卡路里垃圾食物，除了因為「愈被罵愈想食」的心理，也關乎企業行銷。例如麥當勞刻意向兒童推銷，建立飲食習慣，長大後揮之不去，還會帶子女一起去吃。

（衛報/紐約時報/雅虎新聞）

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