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日選4地建「金融特區」 行政程序全用英語 簡化投資簽證申請

【明報專訊】日本傳媒上周五（24日）報道，日本政府選定東京都、大阪府暨大阪市、福岡縣暨福岡市和北海道暨札幌市4個地區為「金融及資產運用特區」，最快下月初出台細節，預計特區內將開放行政程序全部採用英語，以及簡化部分外國投資者申請簽證的程序，為吸引外國初創等企業進駐掃除主要障礙，尋求促進日本成為「資產管理國家」。

東京大阪福岡札幌4都會區上榜

日本首相岸田文雄上周三在東京一場國際商業活動上，表明將加快創設金融及資產運用特區。《日經亞洲》前天稱，岸田本周五將與4個地區的領袖討論安排，中央政府後於下月初決定特區細節及支援政策。《朝日新聞》報道，岸田去年9月在美國紐約宣布將創設金融及資產運用特區，今年1月起徵集意見，最終選定以上4個地區。其中東京都、大阪府暨大阪市、福岡市（不包括福岡縣）此前已被列入「國家戰略特區」，尋求達成加強當地產業的國際競爭力，以及成為國際經濟活動的據點。

據官方資料介紹，金融及資產運用特區將為日本國內外金融及資產公司開展新業務，或擴充原有業務等獲取海外投資資金，以及為初創企業發展提供充裕資金及營造環境。金融廳將跟相關中央政府機構合作，為申請成為特區的地方政府提供必要支援，包括金融、商業和生活環境相關的規制加以放寬和設置特例等改革，以及充足英語應對等行政服務，尋求金融及資產運用服務在這些特區聚集、擴充和成長。地方單位將負責調整商業和生活環境，以及提供稅務和財政等支援。

語言成外國人在日創業大難題

《日經亞洲》指出，日本自2015年起在13個「國家戰略特區」實施的特別創業簽證安排，惟至2022年該類簽證僅向約386人批出。亞細亞大學亞洲研究所教授九門崇上周一在《日經亞洲》撰文，引述經合組織（OECD）去年報告指出，日本在吸引初創投資者方面在24個國家中僅排名21位，不少外國投資者不滿取得創業簽證的條件，包括限制申請者隨行家人在日工作，以及簽證啟用6個月後即要審核投資狀况。

電子商務初創日企Kauche行政總裁門奈劍平早前對《日經亞洲》表示，外國人在日本創業的最大挑戰是語言：「假如你不會說日語，甚至無法完成公司註冊程序。」九門崇指社區支持也重要，例如福岡市2014年成立提供免費英語諮詢服務的創業咖啡館，該市目前是僅次於東京的持創業簽證外國人落戶首選地。

（日經亞洲/朝日新聞）

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