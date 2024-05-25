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微軟與阿聯酋AI巨頭合作 掀國安關注

【明報專訊】微軟總裁史密斯（Brad Smith）本周接受路透社訪問，該美國科技巨擘與阿聯酋政府實際控制的人工智能（AI）新興企業G42之間上月達成的合作協議，可能最終涉及轉移精密晶片和工具——之前已有共和黨資深國會議員警告，這做法可能會有牽涉國家安全後果。

史密斯坦言，合作的下一階段將包括出口AI科技關鍵部分，包括「模型權重」（model weights），惟暫無確切時間表。微軟高層稱，將聯同G42尋求轉移科技到其他市場，例如土耳其和埃及。兩間企業達成協議初衷是將AI科技帶到其他地區，發揮合作才能得到優勢，最新例子是周三在肯尼亞公布項目，包括各自向所在國政府提供安全保證。

微軟：歡迎就合作監管辯論

華府官員曾警告AI可能會帶來國安風險，例如更容易製造化學、生物或核子武器等。拜登政府去年10月更要求大型AI系統的生產商跟當局分享細節，國會也尋求通過跨黨派法案，增加華府官員對監管出口AI模型的能力。微軟表示，歡迎就轉移AI科技建立新的法律框架以及微軟與G42的合作如何符合美國監管展開辯論。根據目前協議內容，微軟有權向G42實施財政處分，逼其接受在倫敦仲裁——而非透過阿聯酋司法體系。

G42由阿聯酋國家安全顧問塔赫努恩擔任控股股東兼董事會主席，惟行政總裁是華裔的肖鵬，被美方質疑跟北京的合作關係。肖鵬今年初宣布G42退出一切在華投資。微軟與G42的合作協議須經美國商務部批准，微軟高層在公布合作協議時宣稱，雙方存在保護措施，以確保公司不會被中方實體用來訓練AI系統。惟相關措施未曾公開，一些美國議員質疑是否足夠——眾議院外交委員會主席麥考爾質疑，現在缺乏足夠護欄來保護「源自美國的敏感科技」免受中方刺探。

（路透社）

相關字詞﹕晶片 監管制度 美國-阿聯酋關係 阿聯酋 人工智能（AI） 微軟（美：MSFT）

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