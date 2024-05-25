國際法院下令以色列停攻拉法 指加沙陷人道災難 籲哈馬斯無條件放人質

ICJ表示，加沙人道狀况較3月28日ICJ上一次頒布臨時措施後有「進一步惡化」的嚴重風險，目前當地該情况現可被形容為「災難性」，認為新形勢發展——尤其是軍事進攻拉法省導致加沙經已極度脆弱的巴人人口反覆大規模逼遷——已構成狀况改變，而此前頒布的臨時措施已無法全面應對，為調整提供合理理據。

15人法官團13票通過裁決

ICJ表示發現由以色列軍事進攻拉法引起的目前情况，對南非本月10日入稟所言，對巴人合理權益構成「不可彌補侵害」的進一步風險，15人的法官團以13:2通過下令以色列（1）立即停止在拉法省的軍事攻勢及其他行動，它們會將加沙巴人團體陷於某種生活情況下以使其遭受全部或局部之生理毀滅（按：這句語出《危害種族罪公約》）；（2）採取有效措施保障聯合國委託調查種族滅絕指控的任何查詢及事實調查團隊，或其他調查機構不受阻礙進入加沙；（3）重申不阻礙大規模提供緊急所需的基本服務和人道援助，以色列需為此維持特別是拉法口岸等陸路過境點開放；（4）以色列須在命令頒布的一個月內，向ICJ提交措施的落實進度報告。

以方斥濫用滅絕種族罪公約

ICJ表示，對仍有相當數量的以色列人質，被哈馬斯等武裝組織拘禁而深感擔憂，重申呼籲即時及無條件釋放他們。

南非去年12月29日針對以色列向ICJ提訟，指以色列涉在加沙實施種族滅絕，本月10日再度入稟ICJ，要求向以色列頒布新一輪緊急臨時措施，包括立即停止軍事進攻拉法市，並從當地撤軍。ICJ上周四及周五一連兩天開庭聆訊。

南非駐荷蘭大使馬東塞拉在聆訊上聲言「以色列（在加沙的）種族滅絕持續推進，已達至全新的可怕地步」。以方其一代表律師諾姆指摘案件是「可恨地濫用最神聖的《防止及懲治滅絕種族罪公約》，南非向ICJ描述的加沙戰爭景象「完全脫離事實和情勢」。他形容拉法「是持續恐怖活動的聚焦點」，稱以軍在當地的行動「有限和局部」，對平民不構成傷害。

裁決具法律約束力 無法強制執行

ICJ的裁決雖具法律約束力，但無辦法強制執行。裁決公佈後，以色列總理內塔尼亞胡與總檢察長及司法部長萊文等多名內閣部長進行電話會議。其後總理辦公室與外交部發表聯合聲明，反駁南非指控，斥其虛假且令人憤慨，強調其拉法行動沒有並且不會導致巴人平民毀滅，稱將按照法律繼續允許援助進入加沙。

極右財長斯莫特里奇昨在社交平台X指，要求以色列停止加沙戰爭亦意味「要求該國不復存在」，指以色列將不會同意。甘茨跟美國國務卿布林肯通電話後，也發聲明強調會繼續作戰，「包括在拉法」。

哈馬斯、巴勒斯坦自治政府和南非皆歡迎裁決。哈馬斯政治局成員納伊姆（Basem Naim）指僅下令停止進攻拉法並不足夠，稱以色列在整個加沙，尤其對北部的侵略「殘暴和危險」。約旦外相薩法迪則稱ICJ暴露以色列的「戰爭罪行」。

（BBC/路透社/法新社）

（以色列-哈馬斯戰爭）